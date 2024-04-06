رفضت تقبيلها بالمسجد.. المطربة بوسي تتصدر التريند في رمضان للمرة الثانية

تصدرت المطربة بوسي محرك البحث جوجل خلال شهر رمضان بداية من تصريحاتها عن طليقها هشام ربيع، حتى ظهورها الأخير في عزاء والد الملحن محمد يحيى، وإحراجها لأحد زملاؤها الذي حاول مصافحتها وتقبيلها في العزاء.

المطربة بوسي تحتل تريند رمضان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمطربة بوسي في أثناء أداءها واجب العزاء بمسجد شرطة بالتجمع الخامس، للملحن محمد يحيى؛ لوفاة والده، وظهرت في أثناء محاولة أحد الحضور من أصدقائها لمصافحتها وتقبيلها؛ مما جعلها تحرجه أمام الجميع.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.