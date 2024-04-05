بخاف أقرب من ربنا.. حسام حبيب يكشف مفاجآت عن حياته الخاصة.. فيديوجراف

كشف المطرب حسام حبيب العديد من اسرار حياته الشخصية لاول مرة وتحدث عن علاقته بوالدته وكيف تأثر بعد انفصال والديه واصعب فترة مرت عليه في حياته .

تصريحات حسام حبيب

أصدر حسام حبيب مجموعة من التصريحات خلال استضافته عبر برنامج “ع المسرح” المذاع على قناة الحياة وقال خلال اللقاء :"عشت مع أمي وعلمتني الكثير ليتولد لدي إحساس الحب والاحترام للمرأة"، متابعا: "بقى لها معنى كبير في حياتي، مش بس عشان هي أمي لكن عشان شوفت الست في بعض المواقف بتكون بمية راجل".



وتابع: "لما كنت بحب واحدة وأنا صغير واتخانقنا وهي غلطت فيا أكتر، أنا كنت بدور أنا عملت إيه عشان هي توصل لكدا، لإني كنت بحس إني غلطان على طول، وكنت بطلع عذر، لأن لو مفيش عذر فالعلاقة انتهت"

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.