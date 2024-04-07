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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

المصداقية.. حسن شاكوش يعتذر للجمهور ويعلق على إلغاء حلقة رامز جاب من الآخر

صدى البلد

تصدرت حلقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش وطليقته ريم طارق مع رامز جلال محركات البحث جوجل بالرغم من إلغاء المقلب ورفض ريم طارق استكمال الحلقة.

حلقة حسن شاكوش مع رامز جاب من الاخر 

علق مطرب المهرجانات حسن شاكوش على حلقته برفقة طليقته ريم طارق  في برنامج "رامز جاب من الآخر"عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”.

وقال حسن شاكوش: عايز أقول لجمهوري متزعلوش حقكم عليا كنت عايز أقدم ليكم أحسن حاجة وحلقة حلوة عشان إحنا في جو رمضان وعايز الناس تنبسط وقلت الناس تبقى مبسوطة بالحلقة، وقلت أنا عارف أني رايح لرامز بالرغم أي حاجة هتحصل بس قلت مش مهم المهم الناس تنبسط.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي

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