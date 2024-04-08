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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق: نحتاج حارس مرمى وسامسون الأفضل حتى الآن

صدى البلد

قيم نجم الزمالك أمير عزمي أداء مهاجمي الزمالك في تصريحاته عبر برنامج بالورقة والقلم مع الإعلامي إبراهيم فايق.

 

وقال أمير عزمي"سامسون أفضلهم حتى الآن".

 

وأكمل: الزمالك محتاج حارس مرمى، الغلطة ممكن تضيع ماتش.

 

تتطلع جماهير الزمالك إلى معرفة موعد المباراة القادمة لفريقهم، بعد تأهلهم لنصف نهائي الكونفدرالية بقيادة مديرهم الفني البرتغالي جوزيه جوميز، بعد تفوقهم على عقبة مودرن فيوتشر بمجموع مباراتي الدور ربع النهائي بنتيجة 3-2.

وسيكون الفارس الأبيض على موعد مع مباراة قوية ضد الاتحاد السكندري في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة بدوري NILE، المقرر له السابعة مساء الخميس المقبل.

وتذاع مباراة الزمالك والاتحاد عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري NILE.

يحتل الزمالك المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة، ويسعى لتحقيق الانتصار في المباريات المؤجلة لتحسين وضعه في الجدول.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الأول برصيد 27 نقطة، ويطمح في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته ضد الزمالك.

 

 

 

 

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