عارفة عبدالرسول: ياسمين صبري بشرتها رايقة ومفيهاش فسفوسة

كتبت الفنانة عارفة عبد الرسول عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:" ياسمين صبرى من كتر مااعتنت ببشرتها وبقت رايقة كده ولافيها فسفوسة ولا شعراية ولا مابقيناش مصدقين انها طبيعية...أنا كنت هناك وباقولكم طلعت من غير ميك أب خالص".

عرضت قناة أبوظبي الفضائية، الحلقة الثالثة عشر من مسلسل رحيل لـ الفنانة ياسمين صبري، ضمن السباق الدرامي الرمضاني الجاري.

وخلال الحلقة الثالثة عشر من مسلسل رحيل، يذهب حمزة (محمد مهران) للتحالف مع صلاح المحامي (محمد الكيلاني) فيعلم شقيقه بدر (أحمد صلاح حسني) فيحدث بينهما مشاجرة.

يخبر حمزة شقيقه بدر، أنه كان على علاقة بـ كوثر، وأنها تريد الزواج منه لتغطي على ما فعلته معه، فيذهب بدر ويتشاجر مع كوثر.

مسلسل رحيل

يعرض مسلسل رحيل، بشكل حصري علي قناة أبو ظبي الفضائية بشكل حصري في تمام الساعة العاشرة مساءً.

أحداث مسلسل رحيل

وتجسد ياسمين صبري دور فتاة شعبية، تتعرض للعديد من الأزمات والتحديات والمسلسل من بطولة ياسمين صبري، محمد كيلاني ، أحمد صلاح حسني ومن تأليف محمد عبد المعطي وإخراج محمد عبد السلام.

وبهذا العمل تعود ياسمين صبري إلى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، حيث عرض آخر أعمالها " فرصة ثانية " في رمضان 2020 وشارك في بطولته أحمد مجدي ومحمد دياب وهبة مجدي ، و انشغلت ياسمين خلال هذه الفترة بتقديم أعمال سينمائية مع أمير كرارة من خلال فيلم البعبع ومحمد امام في فيلم " أبو نسب ".