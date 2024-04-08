عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قصة آية عيد الفطر في القرآن .. لهذا السبب كان التكبير في صلاته واجبا

قصة آية عيد الفطر
قصة آية عيد الفطر في القرآن

قصة آية ، لقاء يتجدد عبر موقع صدى البلد من خلال بيان معاني القرآن الكريم وأسباب النزول على مدار شهر رمضان 2024، ونتناول فيه اليوم قصة آية عيد الفطر في القرآن الكريم حيث يقول تعالى:«شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (185)». 

قصة آية عيد الفطر في القرآن

جاء في تفسير ابن كثير حول معنى قوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة) أي : إنما أرخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر، وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة شهركم .

وقوله: (ولتكبروا الله على ما هداكم) أي : ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم، كما قال :(فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا )[ البقرة : 200 ]وقال :[( فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم )][ النساء : 103 ]،(فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون)[ الجمعة : 10 ]وقال :(وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود )[ ق : 39 ، 40 ]; ولهذا جاءت السنة باستحباب التسبيح، والتحميد والتكبير بعد الصلوات المكتوبات .

قصة آية 90 من سورة الأنبياء.. ما معنى كلمة رغبا و رهبا؟

وقال ابن عباس : ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير; ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية : (ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم) حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد الفطر ; لظاهر الأمر في قوله (ولتكبروا الله على ما هداكم )وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يشرع التكبير في عيد الفطر. والباقون على استحبابه ، على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم .

وقوله :(ولعلكم تشكرون) أي : إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه ، وترك محارمه ، وحفظ حدوده ، فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك .

قصة آية قصة آية عيد الفطر في القرآن القران الكريم أسباب النزول شهر رمضان 2024 عيد الفطر يريد الله بكم اليسر ولتكبروا الله على ما هداكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر 2024

الثلاثاء أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. دار الإفتاء تحدد موعد العيد

العيد بكرة ؟| ميلاد هلال شوال اليوم.. مفاجأة بالسعودية ومصر تحسمها فلكيًا

ضبطوه مع أختهم في نهار رمضان.. رموا عشيق شقيقتهم من الدور الثامن ببشتيل

بث مباشر الآن.. رؤية هلال عيد الفطر 2024

غدا أول أيام عيد الفطر في هذه الحالة.. تعرف عليها

موعد عيد الفطر 2024 فلكيا وشرعيا.. دار الإفتاء تحدد أول أيام العيد

الكهرباء تحذر: هنرفع العداد ونركب أبو كارت في هذه الحالة

موضوعات متعلقة

قصة آية 90 من سورة الأنبياء.. ما معنى كلمة رغبا و رهبا؟

قصة آية 33 من سورة الأنفال .. لماذا لا يعذب الله المستغفرين؟

ترشيحاتنا

صلوا التراويح.. سحب وملوثات تعوق رؤية هلال عيد الفطر من مرصد حلوان

متى عيد الفطر ؟ دار الإفتاء تعلن رؤية هلال شوال

مسئول أمريكي يوضح حقيقة وجود تحركات إيرانية لتنفيذ ضربة انتقامية

بعد السعودية .. الأربعاء أول أيام العيد في اليمن ولبنان وتركيا وأستراليا

فلسطين تعلن الأربعاء أول أيام عيد الفطر |موعد الصلاة في المسجد الأقصي

البيت الأبيض: بايدن تواصل مع الرئيس السيسي بشأن التوصل إلى اتفاق جديد في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال شعبان يكشف مخاطر الحزن على الصحة

رد حاسم من الحكومة بشأن أسعار السلع التموينية الجديدة| الحقيقة والشائعات

طريقة عمل بيتى فور العشر دقائق

3 طرق مختلفة لتعطير المنزل قبل العيد

فيديو

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

مشاهد لأول مرة من كواليس تصوير رامز جاب من الآخر

حالة واحدة نحتفل فيها بـ عيد الفطر 2024 غدا | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ