عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

قصة آية 56 من سورة يوسف.. أسرارها ومعنى :«وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ»؟

قصة آية 56 من سورة
قصة آية 56 من سورة يوسف

قصة آية ، لقاء يتجدد عبر موقع صدى البلد من خلال بيان معاني القرآن الكريم وأسباب النزول على مدار شهر رمضان 2024، ونتناول فيه اليوم، قصة آية 56 من سورة يوسف حيث يقول تعالى: “وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56)”.

قصة آية 56 من سورة يوسف

ذكر الطبري في تفسيره القول في تأويل قوله تعالى : وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (56)، قال أبو جعفر : يقول تعالى ذكره: وهكذا وطَّأنا ليوسف في الأرض، يعني أرض مصر ، (يتبوأ منها حيث يشاء)، يقول: يتخذ من أرض مصر منـزلا حيث يشاء، بعد الحبس والضيق، (نصيب برحمتنا من نشاء)، من خلقنا، كما أصبنا يوسف بها ، فمكنا له في الأرض بعد العبودة والإسار، وبعد الإلقاء في الجبّ، (ولا نضيع أجر المحسنين)، يقول: ولا نبطل جزاء عمل من أحسن فأطاع ربه، وعمل بما أمره، وانتهى عما نهاه عنه ، كما لم نبطل جزاء عمل يوسف إذ أحسن فأطاع الله . 

وكان تمكين الله ليوسف في الأرض كما حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا سلمة ، عن ابن إسحاق قال: لما قال يوسف للملك: اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ قال الملك: قد فعلت ! فولاه فيما يذكرون عمل إطفير وعزل إطفير عما كان عليه ، يقول الله: (وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء)، الآية. قال: فذكر لي، والله أعلم أن إطفير هَلَك في تلك الليالي ، وأن الملك الرَّيان بن الوليد، زوَّج يوسف امرأة إطفير راعيل ، وأنها حين دخلت عليه قال: أليس هذا خيرًا مما كنت تريدين؟ قال: فيزعمون أنها قالت: أيُّها الصديق، لا تلمني ، فإني كنت امرأة كما ترى حسنًا وجمالا ناعمةً في ملك ودنيا ، وكان صاحبي لا يأتي النساء ، وكنتَ كما جعلك الله في حسنك وهيئتك ، فغلبتني نفسي على ما رأيت . فيزعمون أنه وجدَها عذراء ، فأصابها ، فولدت له رجلين: أفرائيم بن يوسف ، وميشا بن يوسف.

قصة آية 19 من سورة النمل.. ومتى يقال دعاء رب أوزعني أن أشكر نعمتك؟

قصة آية 1 من سورة العلق.. معلومات لا تعرفها عن أول ما نزل في رمضان

وعن ابن وكيع قال ، حدثنا عمرو ، عن أسباط ، عن السدي; (وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء) قال: استعمله الملك على مصر ، وكان صاحب أمرها ، وكان يلي البيعَ والتجارة وأمرَها كله ، فذلك قوله: (وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء).

وعن يونس قال، أخبرنا ابن وهب قال ،قال ابن زيد في قوله: (يتبوأ منها حيث يشاء) قال: ملكناه فيما يكون فيها حيث يشاء من تلك الدنيا ، يصنع فيها ما يشاء ، فُوِّضَتْ إليه . قال: ولو شاء أن يجعَل فرعون من تحت يديه ، ويجعله فوقه لفعل.

كما حدث المثنى قال ، حدثنا عمرو قال ،أخبرنا هشيم ، عن أبي إسحاق الكوفي ، عن مجاهد قال: أسلم الملك الذي كان معه يوسف.

وذكر السعدي في تفسيره: { وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ } ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين، فله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة.

قصة آية سورة يوسف قصة آية 56 من سورة يوسف القران الكريم معاني القرآن أسباب النزول شهر رمضان 2024

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«كيلو السكر تراجع 30 جنيه والأزمة انتهت رسميًا»|مفاجأة بعد تحرك الحكومة العاجل

الكهرباء هتقطع 4 ساعات النهارده .. اعرف الأماكن

تشمل القاهرة الكبرى.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين: تراجع الحرارة وأمطار متوسطة ليلًا

مفاجآت جديدة في واقعة مصرع «صيدلانية طنطا» على يد زوجها

بشرى سارة لطلاب الثانوية العامة بشأن تنسيق الجامعات 2024.. ومفاجأة حول تطبيق نظام التحسين مرة أخرى.. وأستاذ جامعي لـ«صدى البلد»: الالتحاق بهذه الكليات يوفر فرص عمل ذهبية قبل التخرج

موعد صرف معاشات شهر أبريل بالزيادة الجديدة.. بشرى سارة للمتقاعدين

بعد تصريحات المالية| 3 شروط لصرف منحة عيد الفطر 2024 بهذه الجهات

الاتفاق تم خلاص.. إعارة نجم الأهلي لمدة موسم واحد لهذا الفريق بمقابل ضخم

موضوعات متعلقة

قصة آية 19 من سورة النمل.. ومتى يقال دعاء رب أوزعني أن أشكر نعمتك؟

قصة آية 1 من سورة العلق.. معلومات لا تعرفها عن أول ما نزل في رمضان

قصة آية 28 من سورة الرعد.. ما المقصود بالذكر الذي يطمئن به القلوب؟

قصة آية 1 من سورة القدر.. أسرارها ولماذا سميت بهذا الاسم؟

ترشيحاتنا

المفتي: التهرب من الضرائب جريمة.. ولا تعارض بينها وبين الزكاة

المستشار ناجي شحاتة لـ«صدى البلد»: قبلت نظر قضايا الإرهاب عندما اعتذر قضاة آخرون

قصة آية 56 من سورة يوسف.. أسرارها ومعنى :«وَلا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ»؟

جنوب السودان: نرغب في الاستفادة من خبرة مصر بإنشاء وتحديث الطرق

البحث العلمي ومجموعة "العربي" يطلقان النداء الثاني لمبادرة تعميق التصنيع المحلي

ممثل ومغنية.. مفاجأة غير متوقعة بشأن ضحايا رامز جاب من الآخر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الكحك بالعجوة والملبن زي المحلات

سكر مصنوع في البيت.. تفاصيل مذهلة عن بديل أفضل يحمى من السرطان

تساعد على تخسيس وزنك.. هواوي تفاجئ راغبي الرشاقة بساعة ذكية |ما القصة؟

لن تتوقعه.. شيء يضاف لمخبوزات العيد يحمى من أمراض خطيرة

فيديو

انخفاض كبير في أسعار اللحوم ومفاجأة بسعر الدواجن

سعر الذهب اليوم

ذروة الموجة الحارة وبيان مهم من وزارة الصحة |فيديو

أحدهم بسبب غزة والآخر طبيب بـ هارفارد.. مشاهير اعتنقوا الإسلام في 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد البشاري

محمد البشاري يكتب: الإنسان بين الألم والمثالية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الطفل محور التنمية البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: المذيعة التي شغلت مصلحة البريد !

محمد عسكر

د. محمد عسكر بكتب: الإنسان الهجين … إنسان النصف آلة

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: إيران والنيجر.. اتفاق منافع من أجل اليورانيوم

منال الشرقاوي تكتب: صاحب مفتاح الشقة

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هجوم موسكو المروع .. تساؤلات وشكوك

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: هل لدى بايدن ما يكفي من الوقت لدفع رؤيته للشرق الأوسط؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ