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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شركة بنها للصناعات الإلكترونية تنظم حفل إفطار جماعى للعاملين بالشركة

شركة بنها للصناعات
شركة بنها للصناعات الإلكترونية تنظم حفل إفطار جماعى للعاملين

صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة بأنه ، فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بضرورة مشاركة العاملين بكافة المناسبات لرفع روحهم المعنوية ، فقد قام المهندس  طارق العباسى رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية " مصنع 144 الحربى " إحدى الشركات التابعة للوزارة بتنظيم حفل إفطار جماعى لعدد من العاملين بالشركة .

وأشار " بكر " إلي أنه خلال حفل الإفطار ، حرص رئيس مجلس إدارة الشركة على توجيه كلمة قصيرة لكافة الحضور نقل من خلالها تحيات الوزير " محمد صلاح الدين مصطفي " لكافة العاملين بالشركة. 

عقب ذلك هنأ " العباسى " الحضور بقرب نهاية شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك ، متمنياً أن يعيد مثل هذه المناسبات السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات .

الانتاج الحربى شركة بنها للصناعات الإلكترونية شركة بنها

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