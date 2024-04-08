شركة بنها للصناعات الإلكترونية تنظم حفل إفطار جماعى للعاملين بالشركة

صرح محمد عيد بكر المستشار الإعلامى لوزير الإنتاج الحربى والمتحدث الرسمى باسم الوزارة بأنه ، فى إطار الحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربى بضرورة مشاركة العاملين بكافة المناسبات لرفع روحهم المعنوية ، فقد قام المهندس طارق العباسى رئيس مجلس إدارة شركة بنها للصناعات الإلكترونية " مصنع 144 الحربى " إحدى الشركات التابعة للوزارة بتنظيم حفل إفطار جماعى لعدد من العاملين بالشركة .

وأشار " بكر " إلي أنه خلال حفل الإفطار ، حرص رئيس مجلس إدارة الشركة على توجيه كلمة قصيرة لكافة الحضور نقل من خلالها تحيات الوزير " محمد صلاح الدين مصطفي " لكافة العاملين بالشركة.

عقب ذلك هنأ " العباسى " الحضور بقرب نهاية شهر رمضان الكريم وقرب حلول عيد الفطر المبارك ، متمنياً أن يعيد مثل هذه المناسبات السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات .