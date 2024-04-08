أمطار غزيرة بالإسكندرية مع موجة برق ورعد

تعرضت محافظة الاسكندرية مساء اليوم لأمطار غزيرة مع موجة من البرق والرعد، مما أثر على حركة سير المشاة والمركبات.



ووجه محافظ الاسكندرية محمد الشريف، الأجهزة التنفيذية والخدمية ورؤساء الاحياء باتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهة ظروف الطقس المتقلب، والتواجد الميداني على مدار الـ 24 ساعة لتلقي أي بلاغات بوجود تجمعات وتراكم لمياه الأمطار لكسحها.



وانتشرت سيارات شركة الصرف الصحي بشرق وغرب المدينة وفي الأماكن الساخنة لتصريف المياه وتسهيل الحركة.



وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لمنع تكدس السيارات.