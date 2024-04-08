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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أمطار غزيرة بالإسكندرية مع موجة برق ورعد

صدى البلد

تعرضت محافظة الاسكندرية مساء اليوم لأمطار غزيرة مع موجة من البرق والرعد، مما أثر على حركة سير المشاة والمركبات.


ووجه محافظ الاسكندرية محمد الشريف، الأجهزة التنفيذية والخدمية ورؤساء الاحياء باتخاذ كافة الاستعدادات لمواجهة ظروف الطقس المتقلب، والتواجد الميداني على مدار الـ 24 ساعة لتلقي أي بلاغات بوجود تجمعات وتراكم لمياه الأمطار لكسحها.


وانتشرت سيارات شركة الصرف الصحي بشرق وغرب المدينة وفي الأماكن الساخنة لتصريف المياه وتسهيل الحركة.


وعززت مديرية أمن الإسكندرية من الخدمات المرورية لمنع تكدس السيارات.

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