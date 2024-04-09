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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أبو عاصي: القرآن حمال أوجه لكنها ليست متضاربة.. فيديو

أبو عاصي
أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن القرآن حمال أوجه، لكن ليس على إطلاقها، ليس حمال أوجه متناقضة.

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وأضاف "أبوعاصي" خلال حديثه لبرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "ربنا أمرنا عند النزاع نرجع للقرآن ، كيف نعود لكتاب متنازع؟ لهذا القرآن حمال أوجه شريطة ألا تتعارض وألا تتضارب".

 

وتابع أبو عاصي، إن النبي لن يقول كلاما يعارض العقل، والنبي لما فسر، فسر الآيات التشريعية التي يحتاج إليها الناس، مشيرًا إلى أن التفسير النقلي ليس ملزمًا، وإنما الإنسان يعمل عقله لو وجد في أقوال التابعين ما يتسق مع العقل اقبله، وما لا يتسق لا تقبله.

 

وذكر خلافا بين الصحابة حول أول ما نزل من القرآن، وأن العلماء اتفقوا أنهم الخمس آيات الأولى من صدر سورة العلق، بينما قال جابر بن عبدالله أول ما نزل المدثر، فقال العلماء صحابي أخطأ الاجتهاد، لهذا لازم نضع منهج وندخل العقل في فهم القرآن، لأننا بالعقل عرفنا الله وعرفنا النبوة، والقرآن خاطب عقل الإنسان لابد أن يعمل الإنسان عقله فيه.

 

وأردف أن هناك فرق بين التفسير  والتأويل، التفسير هو البيان الواضح والتأويل أن تغوص في أعماق الفكرة، والناس تحتاج الواضح، لأنهم يريدون من القرآن التعبد بقراءته والعمل بما فيه من هدايات، أما الخوض فيما وراء ذلك لنوع أعلى من المثقفين ويفتح الآفاق للكل.
 

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