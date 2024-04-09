مليحة الحلقة 14.. أدهم ينجح في إنقاذ سيرين

في الحلقة الرابعة عشر من مسلسل "مليحة" تمكنت فرقة حرس الحدود في سيناء، بقيادة المقدم أدهم (دياب) من القضاء على مجموعة من العناصر الإرهابية التي اختطفت مليحة وجدتها والشيخ سالم وتم تحريرهم بنجاح.

عاد الشيخ سالم (سامي مغاوري) إلى منزله في سيناء وشكر المقدم أدهم على جهوده المبذولة.

وقدمت مليحة شكرها للمقدم أدهم بسبب إنقاذ حياتهم للمرة الثانى وبعد زيارتهم للقاهرة، لم يتوقعوا أن يلتقوا به مرة أخرى، ولكن تحققت المصادفة

ونجحت في الوصول إلى فلسطين والعودة إلى منزل أحد أقاربها في غزة، بعد تجربة صعبة في العودة.

تدور أحداث العمل حول أسرة من أصل فلسطيني تعيش في السلوم، ولكن بعد أحداث ليبيا تضطر للعودة مرة أخرى لـ غزة ولكن عن طريق مصر، وتواجه من خلاله العديد من الصعوبات.

آخر أعمال دياب

وشارك دياب مؤخرًا في مسلسل “تحت الوصاية”، الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركته في بطولة منى زكي، تأليف خالد دياب وإخراج محمد شاكر خضير، وشارك في العمل رشدي الشامي، مها نصار، خالد كمال، محمد عبدالعظيم، أحمد خالد صالح، أحمد عبدالحميد، نهى عابدين.