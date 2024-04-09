فراولة الحلقة 14.. كابتن رضا عبد العال يقتحم مكتب نيللي كريم

شهدت أحداث الحلقة 14 من مسلسل فراولة اقتحام الكابتن رضا عبد العال لشركة فراولة حيث هاجم فراولة بعنف بسبب خسارته في الدوري وعدم توليه إدارة المنتخب الوطني.



ومع ذلك دافعت فراولة عن نفسها وأخبرته أن ما حدث له كان "عملاً سفليًا" وليس له أي علاقة بالطاقة وقامت بإعادة المبلغ الذي دفعه لشراء أحجار الطاقة.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

أبطال المسلسل "فراولة"

يشارك في بطولة المسلسل كلاً من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر، حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.