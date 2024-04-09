مختلفة وغير تقليدية.. 4 طرق لعمل الرنجة

تستعد ربات المنازل لتقديم أكلات سفرة العيد بطرق مختلفة ولذلك نقدم لك اليوم 4 طرق لعمل الرنجة
مقادير الرنجة بالطحينة والبصل
سمك رنجة
بصل
طحينة
خل
طماطم
فلفل رومى
فلفل حار
طريقة عمل الرنجة بالطحينة والبصل
1- ضعى الماء فى إناء على النار وعندما تغلى أضيفى فنجان صغير من الخل الأبيض ثم نسقط الرنجة مع الماء حتى يبدأ جلدها ينتزع منها.
2- اخرجى الرنجة من الماء ونخليها من الشوك والجلد ثم نبدأ فى تقطيعها فى طبق.
3- قطعى الفلفل والطماطم والبصل ونقلبهم مع الرنجة ثم نضيف الطحينة بعد أن نمزجها بالخل والماء ونتركها فى الخليط بعض الوقت
٢_مقادير الرنجة المشوية
رنجة
بصل
ليمون
طماطم
زيت
طحينة
طريقة عمل الرنجة المشوية
1- قومى بشوى الرنجة على النار حتى يخرج جلدها من لحمها ثم قطعيها فى طبق ونخليها من الشوك والجلد تماماً.
2- نضع الزيت فى إناء على النار ثم نضيف الطماطم ونتركها قليلاً ثم نضيف الرنجة مع عصير 4 ليمونات ونقلبها جيداً ونتركها 5 دقائق ثم نقدمها مع سلطة الطحينة والبصل
٣_مقادير لفائف الرنجة
رنجة مخلية، بصلة
فلفل أخضر، بقدونس
خل، ليمون
ملح وفلفل أسود
طريقة عمل لفائف الرنجة
1- ضعى قليل من الملح الفلفل الأسود على الرنجة لفيها على شكل لفافات صغيرة وثبتيها بعصا خشبية.
2- ضعى لفائف الرنجة فى صينية بالفرن مع البصل المقطع شرائج والفلفل والخل والليمون وأضيفى لها قليل من الماء.
3- غطى الصينية بورق فويل واتركيها لمدة نصف ساعة حتى تنضج ثم قدميها وزينى اللفائف بالبقدونس.
٤_مقادير الرنجة فى الخلاط
رنجة
طحينة
طماطم
فلفل حامى
ليمون
شطة
كمون
بصلة
خل
زيت
طريقة عمل الرنجة فى الخلاط
1-اسلقى الرنجة فى ماء مغلى 5 دقائق لقتل الميكروبات ثم اخليها من الجلد والشوك وقطعيها.
3- قطعى البصل والفلفل والطماطم وأضيفى إليهم الطحينة والشطة والخل ثم اضربيهم فى الخلاط جيداً، قدميه ورشى فوق الطبق زيت وعصير ليمون ويقدم مع الخبز الطازج