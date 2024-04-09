مختلفة وغير تقليدية.. 4 طرق لعمل الرنجة

تستعد ربات المنازل لتقديم أكلات سفرة العيد بطرق مختلفة ولذلك نقدم لك اليوم 4 طرق لعمل الرنجة

مقادير الرنجة بالطحينة والبصل

سمك رنجة

بصل

طحينة

خل

طماطم

فلفل رومى

فلفل حار

طريقة عمل الرنجة بالطحينة والبصل

1- ضعى الماء فى إناء على النار وعندما تغلى أضيفى فنجان صغير من الخل الأبيض ثم نسقط الرنجة مع الماء حتى يبدأ جلدها ينتزع منها.

2- اخرجى الرنجة من الماء ونخليها من الشوك والجلد ثم نبدأ فى تقطيعها فى طبق.

3- قطعى الفلفل والطماطم والبصل ونقلبهم مع الرنجة ثم نضيف الطحينة بعد أن نمزجها بالخل والماء ونتركها فى الخليط بعض الوقت

٢_مقادير الرنجة المشوية

رنجة

بصل

ليمون

طماطم

زيت

طحينة

طريقة عمل الرنجة المشوية

1- قومى بشوى الرنجة على النار حتى يخرج جلدها من لحمها ثم قطعيها فى طبق ونخليها من الشوك والجلد تماماً.

2- نضع الزيت فى إناء على النار ثم نضيف الطماطم ونتركها قليلاً ثم نضيف الرنجة مع عصير 4 ليمونات ونقلبها جيداً ونتركها 5 دقائق ثم نقدمها مع سلطة الطحينة والبصل

٣_مقادير لفائف الرنجة

رنجة مخلية، بصلة

فلفل أخضر، بقدونس

خل، ليمون

ملح وفلفل أسود

طريقة عمل لفائف الرنجة

1- ضعى قليل من الملح الفلفل الأسود على الرنجة لفيها على شكل لفافات صغيرة وثبتيها بعصا خشبية.

2- ضعى لفائف الرنجة فى صينية بالفرن مع البصل المقطع شرائج والفلفل والخل والليمون وأضيفى لها قليل من الماء.

3- غطى الصينية بورق فويل واتركيها لمدة نصف ساعة حتى تنضج ثم قدميها وزينى اللفائف بالبقدونس.

٤_مقادير الرنجة فى الخلاط

رنجة

طحينة

طماطم

فلفل حامى

ليمون

شطة

كمون

بصلة

خل

زيت

طريقة عمل الرنجة فى الخلاط

1-اسلقى الرنجة فى ماء مغلى 5 دقائق لقتل الميكروبات ثم اخليها من الجلد والشوك وقطعيها.

3- قطعى البصل والفلفل والطماطم وأضيفى إليهم الطحينة والشطة والخل ثم اضربيهم فى الخلاط جيداً، قدميه ورشى فوق الطبق زيت وعصير ليمون ويقدم مع الخبز الطازج