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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

مختلفة وغير تقليدية.. 4 طرق لعمل الرنجة

صدى البلد

تستعد ربات المنازل لتقديم أكلات سفرة العيد بطرق مختلفة ولذلك نقدم لك اليوم 4 طرق لعمل الرنجة

مقادير الرنجة بالطحينة والبصل
سمك رنجة
بصل
طحينة
خل
طماطم
فلفل رومى
فلفل حار

طريقة عمل الرنجة بالطحينة والبصل
1- ضعى الماء فى إناء على النار وعندما تغلى أضيفى فنجان صغير من الخل الأبيض ثم نسقط الرنجة مع الماء حتى يبدأ جلدها ينتزع منها.

2- اخرجى الرنجة من الماء ونخليها من الشوك والجلد ثم نبدأ فى تقطيعها فى طبق.
3- قطعى الفلفل والطماطم والبصل ونقلبهم مع الرنجة ثم نضيف الطحينة بعد أن نمزجها بالخل والماء ونتركها فى الخليط بعض الوقت

٢_مقادير الرنجة المشوية
رنجة
بصل
ليمون
طماطم
زيت
طحينة

طريقة عمل الرنجة المشوية
1- قومى بشوى الرنجة على النار حتى يخرج جلدها من لحمها ثم قطعيها فى طبق ونخليها من الشوك والجلد تماماً.
2- نضع الزيت فى إناء على النار ثم نضيف الطماطم ونتركها قليلاً ثم نضيف الرنجة مع عصير 4 ليمونات ونقلبها جيداً ونتركها 5 دقائق ثم نقدمها مع سلطة الطحينة والبصل

٣_مقادير لفائف الرنجة
رنجة مخلية، بصلة
فلفل أخضر، بقدونس
خل، ليمون
ملح وفلفل أسود

طريقة عمل لفائف الرنجة
1- ضعى قليل من الملح الفلفل الأسود على الرنجة لفيها على شكل لفافات صغيرة وثبتيها بعصا خشبية.
2- ضعى لفائف الرنجة فى صينية بالفرن مع البصل المقطع شرائج والفلفل والخل والليمون وأضيفى لها قليل من الماء.
3- غطى الصينية بورق فويل واتركيها لمدة نصف ساعة حتى تنضج ثم قدميها وزينى اللفائف بالبقدونس.

٤_مقادير الرنجة فى الخلاط
رنجة
طحينة
طماطم
فلفل حامى
ليمون
شطة
كمون
بصلة
خل
زيت

طريقة عمل الرنجة فى الخلاط
1-اسلقى الرنجة فى ماء مغلى 5 دقائق لقتل الميكروبات ثم اخليها من الجلد والشوك وقطعيها.
3- قطعى البصل والفلفل والطماطم وأضيفى إليهم الطحينة والشطة والخل ثم اضربيهم فى الخلاط جيداً، قدميه ورشى فوق الطبق زيت وعصير ليمون ويقدم مع الخبز الطازج

الرنجة بالطحينة رنجة بالطحينة طريقة عمل الرنجة رنجة

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