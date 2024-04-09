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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

خلي بالك من نفسك .. كيف تتجنب التعب في العيد

صدى البلد

يستعد الجميع بعد انتهاء شهر رمضان للاحتفال بعيد الفطر  وتناول الاكلات المختلفة والكحك والحلويات ولذلك يجب اتخاذ بعض الاحتياطات قبل  العيد وذلك للابتعاد عن الاسهال والتلبك المعوي وزيادة الوزن وكل الاثار السلبية التي نشعر بيها في العيد .
 

نصائح غذائية للعيد 

عدم الإفراط في تناول الحلويات صباح يوم العيد حيث إن أكثر الحلويات تميزاً لعيد الفطر هي الكعك والبسكوت والبيتفور وجميعها أطعمة عالية جدا في محتواها من الدهون والسكريات و تعتبر مصدر مركز للطاقة.

 و قد يؤدي الإفراط في تناول هذه الحلويات إلى إرباك في الجهاز الهضمي وحدوث أسهال و تلبكات معوية.

لذلك يجب البعد عن المشروبات تهيج القولون زي القهوة والمشروبات الغازية.

شرب الماء بكثرة  على مدار اليوم بصفة عامة .
 

الابتعاد عن التوتر والقلق عن طريق تمارين الاسترخاء وغيرها.
 

تجنب حدوث تغيير مفاجئ فى العادات الغذائية و الالتزام بمواعيد تناول الطعام المعتاد عليها.

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