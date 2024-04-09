186 يوم إبادة.. العثور على 381 جثمانا لشهداء بمحيط مجمع الشفاء الطبي

نجحت الطواقم الطبية في غزة في انتشال 381 جثمانًا لشهداء بمحيط مجمع الشفاء الطبي منذ انسحاب قوات الاحتلال، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ودمر الاحتلال المشفى تمامًا، فيما قالت الجهات الفلسطينية المعنية بغزة بعد الانسحاب الصهيوني مباشرة إنها عثرت على نحو 300 جثمان في المشفى.

وواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، الثلاثاء، مع دخول حرب "الإبادة الجماعية" على غزة يومها الـ186.

واستشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، وتركزت عمليات القصف الإسرائيلية فجرا، على مدن غزة، ودير البلح، ورفح، ومناطق شمال غزة، فيما باشرت طواقم الإنقاذ والدفاع المدني انتشال جثامين الشهداء المتحلل غالبيتها من مناطق انسحاب جيش الاحتلال من مجمع الشفاء بغزة وخانيونس.

ومنذ أمس، باشرت طواقم الدفاع المدني ووزارة الصحة عمليه استخراج جثث الشهداء الذين قضوا جراء "جرائمه وحشية" ارتكبها جيش الاحتلال خلال مكوثه بالمجمع الطبي وتحويله لثكنة عسكرية، و"ساحة إعدام" بحق المرضى والنازحين الكوادر الطبية، على مدار 15 يومًا، ومن مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ومن جهته، قال الطبيب خليل حمادة، مدير عام الطب البشري والمعمل الجنائي بوزارة الصحة في غزة، أن طواقم الوزارة تعمل بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة على استخراج جثامين الشهداء الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في عمليته داخل مستشفى الشفاء في غزة"، مشيرًا إلى صعوبات بالغة تواجههم بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة لاستخراج الجثامين وتحديد هوياتها وأشار إلى أن "الجثث تعرضت للتمزيق والتشويه مما يجعل من الصعب التعرف عليها، وقد دُفنت في المجمع من قبل الجيش".

وأضاف: "نحن نوثق هذه الأحداث التي تُعتبر جريمة كبيرة، ونعد لها ملفاً لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه".

في السياق نفسه، قال محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، لمراسل الأناضول: "تم استخراج عدد من الجثث التي قتلها الجيش الإسرائيلي، ومن بينهم أطفال ونساء من مجمع الشفاء الطبي".

وأشار إلى نقص الإمكانيات المتاحة في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع، موضحاً أن "الجثث متحللة ومقطعة وتتطلب إمكانيات متخصصة، ولكن نتيجة لتدمير إسرائيل للبنية التحتية الصحية، تواجه الطواقم صعوبات كبيرة".