عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

186 يوم إبادة.. العثور على 381 جثمانا لشهداء بمحيط مجمع الشفاء الطبي

شهداء غزة الذين قتلهم
شهداء غزة الذين قتلهم الصهاينة

نجحت الطواقم الطبية في غزة في انتشال 381 جثمانًا لشهداء بمحيط مجمع الشفاء الطبي منذ انسحاب قوات الاحتلال، وفق  ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ودمر الاحتلال المشفى تمامًا، فيما قالت الجهات الفلسطينية المعنية بغزة بعد الانسحاب الصهيوني مباشرة إنها عثرت على نحو 300 جثمان في المشفى.

وواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكاب المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة، الثلاثاء، مع دخول حرب "الإبادة الجماعية" على غزة يومها الـ186.

واستشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، وتركزت عمليات القصف الإسرائيلية فجرا، على مدن غزة، ودير البلح، ورفح، ومناطق شمال غزة، فيما باشرت طواقم الإنقاذ والدفاع المدني انتشال جثامين الشهداء المتحلل غالبيتها من مناطق انسحاب جيش الاحتلال من مجمع الشفاء بغزة وخانيونس.

ومنذ أمس، باشرت طواقم الدفاع المدني ووزارة الصحة عمليه استخراج جثث الشهداء الذين قضوا جراء "جرائمه وحشية" ارتكبها جيش الاحتلال خلال مكوثه بالمجمع الطبي وتحويله لثكنة عسكرية، و"ساحة إعدام" بحق المرضى والنازحين الكوادر الطبية، على مدار 15 يومًا، ومن مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ومن جهته، قال الطبيب خليل حمادة، مدير عام الطب البشري والمعمل الجنائي بوزارة الصحة في غزة، أن طواقم الوزارة تعمل بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة على استخراج جثامين الشهداء الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في عمليته داخل مستشفى الشفاء في غزة"، مشيرًا إلى صعوبات بالغة تواجههم بسبب عدم توفر الإمكانيات اللازمة لاستخراج الجثامين وتحديد هوياتها وأشار إلى أن "الجثث تعرضت للتمزيق والتشويه مما يجعل من الصعب التعرف عليها، وقد دُفنت في المجمع من قبل الجيش".

وأضاف: "نحن نوثق هذه الأحداث التي تُعتبر جريمة كبيرة، ونعد لها ملفاً لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه".

في السياق نفسه، قال محمود بصل، الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، لمراسل الأناضول: "تم استخراج عدد من الجثث التي قتلها الجيش الإسرائيلي، ومن بينهم أطفال ونساء من مجمع الشفاء الطبي".

وأشار إلى نقص الإمكانيات المتاحة في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية على قطاع، موضحاً أن "الجثث متحللة ومقطعة وتتطلب إمكانيات متخصصة، ولكن نتيجة لتدمير إسرائيل للبنية التحتية الصحية، تواجه الطواقم صعوبات كبيرة".

غزة 381 جثمان لشهداء مجمع الشفاء الطبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مسلسل صادم وضد القيم.. إحالة ماجد المصري وأيتن عامر للنيابة ومنعهما من التمثيل

عودة مرتضى منصور لساحة العدالة.. بلاغ للنائب العام ضد رامز جلال والسبب سمية الخشاب

3 أيام الصبح وبليل| تفاصيل مثيرة في واقعة فتاة البساتين

رضا عبد العال يفتح النار على مهاجم الأهلي بعد ضياع الأهداف.. تفاصيل

أمطار رعدية والقادم أصعب.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد حول طقس اليوم

بطولة ماجد المصري.. الحوار المتسبب في إحالة أبطال مسلسل للنيابة الكويتية

بعد وصفه لها بالحب الحقيقي.. ياسمين عبد العزيز ترد: «كدابين» لشيرين عبد الوهاب

تغييرات بالجملة.. هل يعود ثلاثي الزمالك المرعب أمام سيد البلد

موضوعات متعلقة

بدءًا من اليوم.. أول تعليق لأردوغان بعد أكبر تحرك تجاري ضد الاحتلال

أزمة في شرطة الاحتلال| ضباط إسرائيليون يرفضون تعيين أحد أقارب بن جفير مفتشًا

رقم مهول عن الدمار بخان يونس بعد الانسحاب الإسرائيلي .. تفاصيل

وزير الدفاع الصهيوني: سنكون مستعدين لدفع ثمن ما وبعدها سنعود لنحارب

بعد 6 أشهر من إبادة غزة.. تركيا تتخذ أول سلسلة إجراءات ضد إسرائيل

استقالة ساعر من حكومة نتنياهو.. دعوة لإقالة رئيسه السابق وإجراء انتخابات

المتحدث العسكري الإسرائيلي يؤكد قصفه أهدافا في سوريا

واشنطن بوست الأمريكية تنشر مقالا للرئيس السيسي وزعيمي الأردن وفرنسا

ترشيحاتنا

قرار عاجل من الأكاديمية المهنية للمعلمين بشأن البرامج الرقمية للقيادات التربوية

حقيقة اعتزام الحكومة رفع أسعار السلع التموينية وإلغاء الدعم.. تفاصيل

دوري أبطال أوروبا.. مارتينيلي يقود هجوم أرسنال ضد بايرن ميونخ

هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لأخي الفقير أو أختي.. الأزهر للفتوى يجيب

186 يوم إبادة.. العثور على 381 جثمانا لشهداء بمحيط مجمع الشفاء الطبي

الإجراءات القانونية لرجوع المهاجر لـ عمله الحكومي بعد الاستقالة| تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أنيق.. هند صبري تشعل السوشيال ميديا

خلي بالك من نفسك .. كيف تتجنب التعب في العيد

ماذا يحدث لجسمك عند استخدام خل البلسمي

تغييرات بالجملة.. هل يعود ثلاثي الزمالك المرعب أمام سيد البلد

فيديو

النجم إياد نصار لـ صدى البلد: فكرة مسلسل صلة رحم كانت عبارة عن سطر

"أنا أقل خلق الله".. كزبرة يرد على منتقدي تكريمه بالجامعة البريطانية بمصر

8 آلاف وجبة.. تامر حسني يشارك في حملة "بنفسك وبإيدك"

تعليق قوي من هنا الزاهد عن قضائها أول رمضان بعد طلاقها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

صابر حارص

صابر حارص يكتب: هل سألت نفسك ما الغاية من الفريضة الرابعة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ