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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مصير حسن الصباح.. تعرف على موعد عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين

صدى البلد

تعرض اليوم، الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين عبر شاشة DMC حوالي الساعة التاسعة والنصف مساء بعد منافسة قوية على مدار دراما رمضان ٢٠٢٤. 

 

وتكشف الحلقة الأخيرة من مسلسل الحشاشين مصير حسن الصباح بعد قتل جميع محبيه وشعوره بالوحدة والحيلة التي دبرها مساعده برزك أوميد ونتج عنها حبسه بمفرده في قلعة آلموت. 

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مسلسل الحشاشين الحلقة 29.. عمر الخيام يقف أمام قبره ويتكلم عن الحياة

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

 

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

الحشاشين بيتر ميمي حسن الصباح دراما رمضان ٢٠٢٤ فتحي عبد الوهاب عمر الخيام

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