رايحين يقضوا إجازة العيد.. مصرع واصابة 21 شخصا في إنقلاب ميكروباص

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمدينة أطفيح حادث مروع عقب انقلاب سيارة ميكروباص اثر انفجار الاطار الخلفي لها ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 20 آخرين بينهم حوالي 10 أطفال تم نقلهم الى المستشفى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي المتجه الى محافظة المنيا، انتقلت على الفور قوات الامن وتبين من الفحص بقيادة المقدم محمد مختار رئيس مباحث أطفيح أنه أثناء سير ميكروباص انفجر الإطار الخلفي للسيارة، ما أدى لاصطدامها بالحاجز الخرساني وسط الطريق وانقلاب الميكروباص.

اسفر الحادث عن مصرع شاب من الركاب وإصابة كافة ركاب الميكروباص وعددهم حوالي 20 شخص حيث كان برفقتهم عدد من الأطفال عددهم حوالي 10 مصابون بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وقد تم نقل الجثمان والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأفادت التحريات بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية ان السيارة كانت متجهة بالركاب الذين جميعهم من مدينة سمالوط بمحافظة المنيا ذاهبين لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك في مسقط راسهم.