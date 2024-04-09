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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"الطاقة الذرية" تعقد اجتماعاً استثنائياً بشأن محطة زابوروجيا النووية

صدى البلد

كشف أربعة دبلوماسيين ، اليوم الثلاثاء، عن موعد اجتماع استثنائي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المؤلف من 35 دولة بدعوة من روسيا لبحث الهجمات على محطة زابوريزهيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا من المقرر أن يعقد يوم الخميس.


وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن طائرات بدون طيار هاجمت المحطة، وهي الأكبر في أوروبا، يوم الأحد، وأصابت أحد مباني المفاعل، مضيفة أن السلامة النووية لم تتأثر.

وقد اتهمت روسيا وأوكرانيا بعضهما البعض مرارا وتكرارا باستهداف زابوريزهيا؛ وينفي كلا الجانبين القيام بذلك.


وقال سفير روسيا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ميخائيل أوليانوف، مساء الاثنين، إن بلاده دعت إلى اجتماع طارئ لمجلس الأمن 'فيما يتعلق بالهجمات والاستفزازات الأخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية ضد محطة الطاقة النووية زابوريزهيا.


ولم تعلن الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد عن موعد الاجتماع. 

وتنص قواعد المجلس، التي تفتح علامة تبويب جديدة، على أنه يمكن لأي دولة في المجلس، بما في ذلك روسيا، الدعوة إلى اجتماع. والأربعاء هو يوم عطلة في الأمم المتحدة في فيينا بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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