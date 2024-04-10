غرق 5 أشخاص في سقوط ميكروباص من معدية ببني سويف

كانوا ينتظرون إجازة العيد..

حالة من الحزن خيمت على مركز الفشن بمحافظة بني سويف، وذلك بعد سقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية ما أدي إلى غرق ٥ أشخاص.

تفاصيل الواقعة

لقي 5 أشخاص مصرعهم غرقًا بمحافظة بني سويف في الساعات الأولي من صباح أمس الثلاثاء، إثر سقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن، جنوب المحافظة، وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثامين المتوفين ونقلتها سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي.

كانت الأجهزة الأمنية ببني سويف تلقت إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بسقوط سيارة ميكروباص من معدية نيلية، بقرية الحيبة التابعة لدائرة مركز شرطة الفشن جنوب بني سويف، ما أدى لوفاة 5 أشخاص غرقًا، ووجه مدير الأمن بالانتقال لموقع البلاغ.

وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتمكنت من انتشال جثامين المتوفين الخمسة، ونقلتها سيارات الإسعاف إلى مستشفى الفشن المركزي.

وتبين أن الضحايا هم اعتدال عمر عبيد 55 سنة، عائشة حسن هاشم، 25 سنة.، حبيبة هاشم محمود 10 سنوات، يوسف حسن هاشم 9 سنوات، حبيبة محمود نور 5 سنوات ، وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة تمهيدًا لاستصدار تصاريح الدفن اللازمة.