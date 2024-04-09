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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

المتعافون يشاركون في تزيين مراكز العزيمة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان استعدادا للعيد

صدى البلد

يحرص  صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق  على توفير أوجه الرعاية للمتعافين من الإدمان  داخل مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة للصندوق خلال الأعياد والمناسبات .

وتزينت مراكز العزيمة لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي استعدادا لاستقبال عيد الفطر المبارك، 2024 وشارك المتعافون من الإدمان في  تزيين  مراكز العزيمة .



و أعلنت  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023" خلال أيام عيد الفطر المبارك لتلقى الاتصالات الواردة على مدار الساعة، حيث تتنوع الخدمات التى يقدمها الصندوق بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وكذلك توفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج ، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.


ويأتي ذلك بالتزامن مع المرحلة الجديدة  لحملة " أنت أقوى من المخدرات " التي أطلقتها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تحت عنوان "المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات"، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلان لرفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة حيث  ساهمت فى زيادة  عدد الاتصالات على الخط الساخن"16023"  لصندوق مكافحة الإدمان  بنسبه 500%  مما يشير الى تأثير الحملة في رفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني.

وأضافت "القباج " فى تصريحات اليوم أن خدمات الخط الساخن "16023 " لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع بدون توقف حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبى وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.


وأشار الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ـ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى إلى تواجد فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن ، وتسجيل بيانات الراغبين فى تلقى العلاج ،لافتا إلى أن الخدمات العلاجية التى يقدمها الصندوق تتم من خلال المستشفيات المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن ، والتى يصل عددها إلى "30 مستشفى ومركز علاجي متخصص فى علاج الإدمان بـ 19 محافظة حتى الان ،كما أنه جارى الإعداد لافتتح مراكز علاجية جديدة هذا العام .

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