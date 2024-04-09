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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحوث الإلكترونيات: 100 ألف جنيه جوائز لـ 3 فائزين فى هاكثون حلول الطاقة

صدى البلد

أعلن معهد بحوث الإلكترونيات ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة له، عقد "الهاكثون" الثالث للحلول الذكية لتحديات الطاقة الجديدة والمتجددة، خلال الفترة من 26 – 28 أبريل الجاري،وذلك تحت رعاية رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وشركة صقر للاستثمار اس دي سي، وشركة النظم الذكية سمارت سيستمز، وشركة DELL technologies .

وقالت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم في تصريح لها اليوم إن الهاكثون، يمثل منصة مثالية لتعزيز التعاون وتبادل المعرفة والأفكار بين الباحثين والمشاركين من الجامعات والمراكز البحثية والجهات المختلفة والمهتمين في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، بما في ذلك رواد الأعمال والباحثين والمستثمرين وصانعي القرار .

وأضافت أن الهاكثون يستهدف تشجيع الابتكار وتطوير الحلول التقنية المُستدامة والفعّالة في هذا المجال المهم للوصول لحلول ذكية ابتكارية للطاقة الجديدة والمتجددة تساهم في تحقيق التنمية المُستدامة لمصر.

وأوضحت أن برنامج الهاكثون يتيح فرصا للمشاركين لتطبيق أفكارهم وتطويرها في بيئة تحفز على الإبداع والابتكار، وذلك من خلال العمل الجماعي والتفاعل مع المختصين في المجال وأيضًا فرصة لبناء شبكات تواصل، وتعاون مع الأفراد والمؤسسات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز التفاعل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي في مجال الطاقة الجديدة والمُتجددة .

وأشارت الى أنه سيتم خلال الهاكثون تنظيم فعاليات عديدة تشمل، جلسات عمل، وورش تفاعلية، وعروض تقديمية، تهدف إلى استكشاف أحدث التقنيات والابتكارات في العديد من مجالات منها توليد الطاقة من مصادر متجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة وإدارتها بشكل فعّال وأيضًا تطبيقات التحكم الذكي والذكاء الاصطناعي في قطاع الطاقة، وكذلك الحلول الابتكارية في مجالات استهلاك الطاقة والمحافظة عليها وطاقة الهيدروجين الأخضر .

ونوهت الى أنه سوف يتم تقديم جوائز قيمة لأعلى ثلاث منتجات من رعاة الهاكثون، وهى 50 الف جنيه للفريق الأول، و30 ألف جنيه للفريق الثاني، و20 ألف جنيه للفريق الثالث، كما يمكن اختيار بعض المشروعات لتقديم الدعم الفني والمالي لها من المعهد لتطوير المخرج منها ليصبح منتج قابل للتسويق، علمًا بأن آخر موعد لتسجيل الاشتراك في الهاكثون هو ١٥أبريل الجاري.
 

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