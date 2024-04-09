أمانة الدمج المجتمعي بمستقبل وطن الإسكندرية تكرم الأم المثالية من ذوي الهمم

نظمت أمانة الدمج المجتمعي لذوي الإرادة بمستقبل وطن الإسكندرية، بقسم المنتزه ثان، ندوة تعريفية حول الحزب ودوره وهيكله التنظيمي للأشخاص ذوي الإرادة، من اجل دعم انتشار الحزب في الشارع المصري وجذب عضويات جديدة.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد حسين ذوق، أمين القسم، وأحمد بسيوني، الأمين المساعد بالقسم، وعادل رزق، امين الدمج المجتمعي بالقسم، واحمد مدثر، امين العضوية بالقسم، وعادل عبدالرسول أمين المتابعة والتواصل الاجتماعي بالقسم، وأعضاء هيئة مكتب امانة الدمج المجتمعي.

كما كرمت الأمانة والدة المرحومة داليا جمال علي بجائزة الأم المثالية لتفانيها في رعاية ابنتها وصبرها وتحملها لفاجعة وفاتها.

وفي سياق متصل، قامت أمانة رمل أول ، بتوزيع عدد ١٠٠ وجبه وذلك فى مقر الدائرة، بحضور احمد مبارك امين القسم،عبد العزيز مراد أمين التنظيم.

يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى والخدمي للحزب لدعمهم وتوفير احتياجاتهم الأساسية ومواجهة التحديات الإقتصادية والتواجد الدائم مع المواطنين في كل ما يخصهم.