قبل افتتاحه رسميا.. نقيب الصيادلة: النيران التهمت محتويات نادي كورنيش الإسكندرية

أكد الدكتور محمد أنسي الشافعي نقيب صيادلة الإسكندرية، أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة فور اندلاع الحريق بنادي صيادلة الإسكندرية بمنطقة كورنيش ستانلي في الساعة الرابعة عصرا.

وأوضح أن الحريق استمر لمدة ٤٠ دقيقة، وسط محاولات مضتية للسيطرة على النيران من رجال الأمن الإداري بالنادي ورجال الدفاع المدني.

وقد شب حريق هائل بنادي صيادلة الإسكندرية بمنطقة كورنيش ستانلي، حيث فاجأت النيران أفراد الأمن الإداري المتواجدين بالنادي، وبدأت النيران في التصاعد من جهة الجانب الغربي، ومع سرعة الرياح فشل أفراد الأمن التعامل مع ألسنة اللهب المرتفعة بطفايات الحريق، مما أسفر عن احتراق محتويات النادي بالكامل في الطابق الأول والثاني دون خسائر بشرية.

وانتقل على الفور رجال الحماية المدنية التي دفعت بـ15 سيارة إطفاء إلى موقع النادي، واستمرت محاولات السيطرة على النيران وإخمادها لمدة ٤٠ دقيقة متواصلة لكنها كانت كفيلة لالتهام النيران لمحتويات النادي.

وقال نقيب صيادلة الإسكندرية، إننا في انتظار قرار النيابة العامة بعد أخد أقوال الشهود من أفراد الأمن الإداري، وتفريغ كاميرات المراقبة بالنادي والمناطق المحيطة وانتداب لجنة مختصة لمعاينة موقع الحريق، والوقوف على أسبابه.

جدير بالذكر أن نادي صيادلة الإسكندرية مصمم على مساحة ألفي مترا، على مستويين تضم قاعة اجتماعات، ومطاعم وتراس على البحر، ومكاتب إدارية، ومكان مخصص للأطفال، ومسجد، وكان من المقرر افتتاحه رسمياً الشهر المقبل.