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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

فوائد تناول الشاي باللبن مرة واحدة يوميا

الشاي باللبن
الشاي باللبن

يعد الشاي باللبن من المشروبات الطبيعية الشائعة في أيام عيد الفطر عند المصريين والعرب وعند تناوله بكمية محدودة كل يوم، يمنح الجسم عدد كبير من الفوائد الصحية.

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إليك فوائد تناول كوب واحد من الشاي باللبن يوميا وذلك وفقا لما جاء في موقع بولد سكاي.

 غني بالعناصر الغذائية

يحتوي الشاي باللبن على العديد من العناصر الغذائية الهامة، أهمها: البروتين ومضادات الأكسدة وفيتامينات ومعادن مما يساعد على تحسين وظائف الجسم.
 يحسن الهضم

يعمل الحليب الموجود في الشاي على تحسين الهضم، وذلك لاحتوائه على إنزيم اللاكتاز الذي يحسن هضم اللاكتوز، وهو السكر الموجود في الحليب.

مشاكل الهضم
مشاكل الهضم

 يقلل من التوتر

يساعد الشاي باللبن على الشعور بالاسترخاء والهدوء، لاحتوائه على الأحماض الأمينية التي تساعد على إفراز هرمون السعادة (السيروتونين).

 يحسن جودة النوم

يساعد الشاي باللبن على تحسين جودة النوم، وذلك لاحتوائه على مادة الثيانين التي تساعد على الاسترخاء.

 يساعد على إنقاص الوزن

يمكن أن يساعد الشاي باللبن على إنقاص الوزن، وذلك لاحتوائه على البروتين الذي يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

يقوي جهاز المناعة

يعمل الشاي باللبن على تقوية جهاز المناعة، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من العدوى.

يحسن صحة العظام

يساعد الشاي باللبن على تحسين صحة العظام، وذلك لاحتوائه على الكالسيوم الذي يُساعد على تقوية العظام والأسنان.

 يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

 يساعد الشاي باللبن على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

يمكن أن يساعد الشاي باللبن على تقليل خطر الإصابة بالسرطان، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تُساعد على حماية الجسم من الجذور الحرة.

يحسن صحة البشرة

يساعد الشاي باللبن على تحسين صحة البشرة، وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية البشرة من التجاعيد والشيخوخة المبكرة.

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