محمد رمضان يستعد لحفل جماهيري كبير في دبي.. تعرف على الموعد

يستعد الفنان محمد رمضان لليلة من الترفيه مع جمهوره في دبي من خلال احيائه حفل جماهيري على مسرح ميديا سيتي ١٢ أبريل المقبل.

يقدم رمضان في الحفل أداء موسيقي استثنائي بحضوره الساحر وأغانيه الرائجة، و يعد الجمهور بليلة مليئة بالموسيقى والإثارة التي ستترك الحضور في حالة من الدهشة.

يعد رمضان جمهور بأن يكون الحفل

الذي تنطمه منيرة العبد لله ويقدمه الإعلامي محمد العويسي ، وديجيتال ماركتينج معتز صالح، ليلة لا تُنسى ومليئة بالموسيقى، وعروض الرقص ومجموعات الموسيقى المميزة من قبل الدي جي الشهير أصيل، المعروف بأدائه وأسلوبه الموسيقي المبتكر.

يحظى بتقديره، فقد أسر محمد رمضان الجماهير حول العالم بمزيجه الفريد من الموسيقى البوب والهيب هوب والموسيقى المصرية التقليدية. موهبته المتعددة، بالإضافة إلى طاقته التي تضمن تجربة لا تُنسى لمحبيه من جميع الأعمار.

دبي ميديا سيتي، معروفة بإقامة الفعاليات الأيقونية، بمثابة المسرح لهذه المناسبة الهامة. بفضل مرافقها الحديثة توفر المكان الخلفية المثالية لرمضان لعرض مواهبه والتواصل مع جمهوره المخلص في دبي.

تتوفر التذاكر للحدث ابتداءً من ٢٥٠ درهم ويمكن شراؤها عبر الإنترنت حصريًا عبر الموقع الالكتروني لبلاتينوم ليست