صيد العقارب الحلقة الأخيرة : موت إسماعيل الغول

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "صيد العقارب " شعور إسماعيل الغول"، صديق بالتعب أثناء جلوسه مع حسن ضرغام وبعدها يفارق الحياة وينهار "ضرغام" بالبكاء على فقدان صديقه.



ويقوم "ياسين" محمد علاء بتهديد "شريف" محمد نجاتي بوضع مسدسه على رأسه، بعدما يكتشف مخططاته للانتقام من عائلته وعائلة زوجته.



ويطلق "ياسين" رصاصة من المسدس، ولكن "عايدة" غادة عبد الرازق تفرغ الرصاصة قبل أن يتمكن "ياسين" من قتل "شريف".



ويصل الضابط "حسام" كريم محجوب ويخبر "شريف" بوجود أدلة تدينه، حيث تقوم الشرطة بمداهمة شركته.



وتواجه الشرطة "شريف" بعدة أدلة، بما في ذلك فيديوهات من كاميرات المراقبة وتوجيه عدة تهم له ومن بين هذه التهم قتل "علي" محمودعبد المغني. في النهاية، يعترف "شريف" بجريمة القتل.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "صيد العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.