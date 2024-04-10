عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

صيد العقارب الحلقة الأخيرة : موت إسماعيل الغول

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "صيد العقارب " شعور إسماعيل الغول"، صديق بالتعب أثناء جلوسه مع حسن ضرغام وبعدها يفارق الحياة وينهار "ضرغام" بالبكاء على فقدان صديقه.


 ويقوم "ياسين" محمد علاء بتهديد "شريف" محمد نجاتي بوضع مسدسه على رأسه، بعدما يكتشف مخططاته للانتقام من عائلته وعائلة زوجته.


ويطلق "ياسين" رصاصة من المسدس، ولكن "عايدة" غادة عبد الرازق تفرغ الرصاصة قبل أن يتمكن "ياسين" من قتل "شريف".


 ويصل الضابط "حسام" كريم محجوب ويخبر "شريف" بوجود أدلة تدينه، حيث تقوم الشرطة بمداهمة شركته.


 وتواجه الشرطة "شريف" بعدة أدلة، بما في ذلك فيديوهات من كاميرات المراقبة وتوجيه عدة تهم له ومن بين هذه التهم قتل "علي" محمودعبد المغني. في النهاية، يعترف "شريف" بجريمة القتل.

أعربت الفنانة غادة عبد الرازق عن سعادتها البالغة بدورها في مسلسل "صيد العقارب" مؤكدة أنه نوع من الأعمال الاجتماعية  برائحة الزمن الجميل الذي افتقدناه وأن الاسم مشتق من صيد العقارب كمهنة واستخلاص السم منها ثم إعادة تصديره.

 

الفنانة غادة عبد الرازق مسلسل صيد العقارب أبطال مسلسل صيد العقارب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسائل تهنئة عيد الفطر .. أجمل برقيات التهاني يفرح بها الأهل والأحبة والأصدقاء

دعاء آخر ساعة فى رمضان.. لحظات ثمينة لا تعوض اغتنمها من الآن للمغرب

بعد قرار منعهما من التمثيل| تعليقات ماجد المصري وأيتن عامر على المسلسل الجدلي.. ومحامية ترفض

كيف كان يودع النبي شهر رمضان.. كلمات من قالها ظفر بإحدى الحسنيين

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

احذر.. فعل محرم يوم العيد عند الفجر نهى عنه رسول الله

من الإسكندرية لـ أسوان.. موعد صلاة عيد الفطر 2024

توقيت صلاة العيد .. اعرف موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات

ترشيحاتنا

تنبيه من الأرصاد.. أمطار ورياح في أول أيام عيد الفطر المبارك

هل يجوز العمل في أيام العيد؟.. 10 حقائق ينبغي معرفتها

بايدن يتهم نتنياهو بارتكاب «خطأ» بشأن غزة

النائب مجاهد نصار يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك

رباعية نظيفة| بيراميدز يتصدر الدوري المصري بالفوز على الجونة

ألفاظ التكبير في صلاة العيد.. هل الزيادة فيها بدعة؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرمان برازيلي.. موهوب الزمالك يطيح بأحلام إمام عاشور في أولمبياد باريس

لو هتقضى العيد في البيت.. نصائح للاستمتاع من غير ما تسيب السرير

غير النشا.. 5 وصفات لعمل ماسك الكركديه بطرق مختلفة

يسرا تتألق في العرض الخاص لفيلم شقو.. صور

فيديو

موعد صلاة عيد الفطر 2024 والساحات المخصصة للصلاة

الاختلاط بالساحات.. حكم صلاة النساء بجوار الرجال في العيد

أعلى راتب في العالم .. ليفربول يستعد لبيع محمد صلاح

حسن شاكوش يطرح أغنية انا فى البلد عضمة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

جمال القليوبي

جمال القليوبي يكتب: بدائل المخطط الاسرائيلي من غزة الي رام الله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعًا فتحي سرور

اﻟﻤﺰﻳﺪ