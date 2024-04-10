حلاوة الفسيخ الأسواني.. الوجبة الأبرز على الموائد في عيد الفطر المبارك

بالتزامن من عيد الفطر المبارك تنتعش تجارة الملوحة والفسيخ فى أسوان حيث تتوافد العديد من الأسر على شراؤها ، لأنها تمثل عادة مهمة ومميزة لعيد الفطر المبارك .

وعن تجهيز وإعداد الفسيخ الأسوانى المميز تقول فاطمة محمد بأننا نحرص علي شراء الفسيخ ، وخاصة فى عيد الفطر حيث أن الأسر الاسوانية تتفنن في إعداد وجبة الفسيخ ليكون له مذاق خاص يتم الاستمتاع بطعمه عند تناوله، فهناك من يقوم بتقطيع الفسيخ لقطع.

ويضاف عليه التوابل وقطع من الطماطم والشطة والفلفل مع البصل، ويتم تناول مشروبات غازية لنهضم الأكل، وهناك من يقوم بخلط قطع الفسيخ بالخلاط ووضع الطحينة والتوابل المختلفة عليه ليكون له نكهة ومذاق خاص.

الفسيخ الأسوانى

ويتميز الفسيخ أو الملوحة الأسوانى بأن السمك يربى فى المياه العذبة ببحيرة ناصر بعكس فسيخ محافظات الوجه البحرى والذى تربى أسماكه فى المياه المالحة، وذلك يفرق فى طعمه وجودته.

ويحرص العديد من زوار أسوان على شراء الفسيخ أو الملوحة لذلك يستخدم البائع صفائح لحفظ الفسيخ بها، وتوضع الكمية داخل كيس بلاستيك للعزل بين خامة الصفيح والملح ثم تغلق بلحام نارى ويساعد ذلك على عدم نفاذ رائحته لأن أغلب الزبائن يتجهون به إلى محافظات أخرى، بالإضافة إلى أن تلك الصفائح تحفظه لمدة 60 يومًا من شرائه.

يتم اصطياد سمك كلب البحر وسمك الراية من بحيرة ناصر خلف السد العالي، ويتراوح وزن سمك كلب البحر من 3 إلى 4 كيلو ويكون الإقبال عليه أكثر من أي نوع آخر من أنواع الملوحة، وسمك الراية متوسط وزنه يكون في حدود الثلث كيلو، ونادرا ما يصل وزن السمكة إلى نصف كيلو.

وتعتبر ملوحة كلب البحر هي أشهر أنواع الملوحة بأسوان نظرا لجودتها في الطعم ولأنها تتميز بأن لها أسنانا بارزة وتتغذى على الأسماك فقط غير الأنواع الأخرى من الأسماك التي تتغذى على الحشائش، وتأتي بعدها الملوحة «الراية» من حيث الجودة.

ويتم تمليح الفسيخ وتجهيزه للبيع، حيث إن تمليح السمك يرجع في الأصل إلى الفراعنة وتم توارثه عن الأجداد، وأصبح مهنة لكثير من التجار حيث يقبل المصريون على شراء الملوحة الأسوانية في المواسم.

وعن مراحل تصنيع الفسيخ يقول الحاج عبد الصبور، صاحب محل فسخاني السد العالي بأسوان، بأنها تبدأ بصيد الأسماك من بحيرة ناصر ويستلمها الفسخانى من الصياد، ومن أفضل الأنواع التى يحرص عليها البائع والزبون سمك كلب البحر، وهناك سمك بلطى أخضر أو سمك بورى لا يصلح للأكل مثل باقى أنواع الأسماك ولا يصلح إلا للتمليح ليصبح "فسيخ" أو ملوحة.

أما المرحلة الثانية، ففيها يتم فتح السمك وتنظيف بطنه جيدا ثم يملح جيدا بكميات كبيرة من الملح ويوضع فى صفائح فى فترة تتراوح بين 10 و15 يوما ثم يصبح جاهزا للبيع.

فيما قال محمد يوسف بائع فسيخ في أسوان، إن يتوافد العديد من الأهالي تزامنًا مع موسم عيد الفطر على شراء الفسيخ والملوحة والرنجة، حيث إنها من الأكلات المفضلة لهم ولم يستطعوا تناولها خلال شهر رمضان المبارك لذلك بمجرد حلول العيد يعتبروا الفسيخ اكلتهم الاساسية فى أول يومين.

عيد الفطر

وعن أنواع الملوحة الأسوانى ومدي الأقبال على شراءها فى موسم العيد فيشير إلى أن هناك أنواع مميزة للملوحة الأسواني نظرًا لأنها تكون بيئتها المياة العذبة ومنبعها بحيرة ناصر وهم: كلب البحر، الراية، حيث انهم يحصدوا نسبة هائلة للأقبال من الأهالي والرحلات تزامنًا مع موسم العيد، وأنه يتوافر من هذه الأنواع أحجام متنوعه كل زبون علي حسب رغبته، بجانب أن متوفر أوزان من الملوحة المخلية والمعبأه فى علب بلاستيكية.

وأوضح، أن هناك نوع فسيخ سمك بوري لكنه يختلف عن الملوحة الأسواني لأن منبعه المياة المالحة البحر المتوسط، بجانب الرنجة ولكن الإقبال عليهما ضعيف مقارنة بالتوافد الهائل علي شراء الملوحة الأسواني.