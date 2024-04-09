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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعرف على موعد أذان الفجر في أسوان.. لليوم الأول لعيد الفطر المبارك

اذان الفجر
اذان الفجر

نستعرض عبر منصة " صدى البلد " موعد أذان الفجر فى أسوان لصباح الأربعاء ، فى اليوم الأول لعيد الفطر المبارك يبحث عنه الكثير من المواطنين

ومن المقرر أن يرفع أذان صلاة الفجر فى أسوان اليوم الأربعاء الموافق 10/4/2024 ، فى تمام الساعة الرابعة و 8 دقيقة ( 04:08 ص ).

ومواقيت الصلاة فى محافظة أسوان ليوم الأربعاء الموافق 10/4/2024 ، حسب ما أعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة على النحو التالى:

نائب محافظ أسوان تتفقد مشروع إحلال خطوط الصرف الصحى بحى شرق المدينة

وفد الكنيسة الأرثوذكسية يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك

اذان الفجر 

- موعد أذان الفجر: يرفع فى تمام الساعة 04:08 صباحاً. 

- موعد الشروق: فى تمام الساعة 05:32 صباحاً.

- موعد أذان الظهر: يرفع فى تمام الساعة 11:50 ظهراً.

- موعد أذان العصر: يرفع فى تمام الساعة 03:18 عصرًا.

- موعد أذان المغرب: يرفع فى تمام الساعة 06:08 مساءً.

- موعد أذان العشاء: يرفع فى تمام الساعة 07:23 مساءً.

 

 

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