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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فراولة الحلقة الأخيرة.. القبض على نيللي كريم بتهمة التنقيب عن الآثار

صدى البلد

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "فراولة" تورط نيللي كريم وشيماء سيف في قضية يتعلق باتهامهما بالتنقيب عن الآثار بعد شرائهما منزل جديد .
 

وكان الهدف من شراء المنزل لاستخراج أحجار الطاقة الحيوية.
 

وفي محاولة للدفاع عن نفسها، حاولت نيللي الاعتراف أمام النيابة بأنها اشترت المنزل بسبب وجود طاقة إيجابية فيه وليس للتنقيب عن الآثار.

واعترفت شيماء سيف أمام النيابة بأنها ذهبت لزيارة صديقتها فراولة في المنزل، وأكدت أنها كانت متواجدة هناك قبل شراء المنزل ولم تكن على علم بأي نشاط آخر يتعلق به.

وتدور أحداث المسلسل حول فتاة ابنة حارس عقار بمنطقة الزمالك تلعب دورها الفنانة نيللي كريم ثم تصبح مع مرور الوقت خبيرة في علم الطاقة وإنفلونسر، وتدخل مجال الغناء، وتمارس مهنة قراءة الفنجان للحصول على الأموال، وبالفعل تنجح في تحويل حياتها من الفقر إلى الثراء، من خلال عملها في المبيعات بإحدي الشركات العالمية.

أبطال المسلسل "فراولة"

يشارك في بطولة المسلسل كلاً من: نيللي كريم، أحمد فهيم، شيماء سيف، توني ماهر،  حجاج عبد العظيم، صدقي صخر، دنيا سامي، والمسلسل من إخراج محمد علي.

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