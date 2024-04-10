اليوم.. أبطال وصنّاع مسلسل «صيد العقارب» ضيوف لميس الحديدي على «ON»

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي فى برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة ON، الفنانة غادة عبد الرازق ونجوم وصناع مسلسل "صيد العقارب" الذى عرض على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان.



وتتحدث غادة عن اختيارها لمهنة "صيد العقارب" فى المسلسل الذى اعتبرته عودة لنجاحاتها فى الدراما التليفزيونية، كما يشارك فى الحلقة عدد من نجوم المسلسل الذى تميز بوجود أجيال مختلفة من الممثلين: أحمد ماهر، محمد علاء، سيمون، أحمد ماجد، محمد على رزق،إضافة إلى المخرج أحمد حسن والكاتب باهر دويدار.





الحلقه تعرض بعد عودة لميس الحديدي لبرنامجها "كلمة أخيرة" فى التاسعة والنصف مساء على شاشه ON.

شهدت أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل "صيد العقارب " شعور إسماعيل الغول"، صديق بالتعب أثناء جلوسه مع حسن ضرغام وبعدها يفارق الحياة وينهار "ضرغام" بالبكاء على فقدان صديقه.



ويقوم "ياسين" محمد علاء بتهديد "شريف" محمد نجاتي بوضع مسدسه على رأسه، بعدما يكتشف مخططاته للانتقام من عائلته وعائلة زوجته.



ويطلق "ياسين" رصاصة من المسدس، ولكن "عايدة" غادة عبد الرازق تفرغ الرصاصة قبل أن يتمكن "ياسين" من قتل "شريف".



ويصل الضابط "حسام" كريم محجوب ويخبر "شريف" بوجود أدلة تدينه، حيث تقوم الشرطة بمداهمة شركته.