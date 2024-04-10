أخبار الفن.. أبطال وصنّاع مسلسل «صيد العقارب» ضيوف لميس الحديدي على «ON» .. نجوم فيلم "شقو" يحتفلون بالعرض الخاص

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اليوم.. أبطال وصنّاع مسلسل «صيد العقارب» ضيوف لميس الحديدي على «ON»

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي فى برنامجها "كلمة أخيرة" على شاشة ON، الفنانة غادة عبد الرازق ونجوم وصناعمسلسل "صيد العقارب" الذى عرض على شاشات المتحدة خلال شهر رمضان.



وتتحدث غادة عن اختيارها لمهنة "صيد العقارب" فى المسلسل الذى اعتبرته عودة لنجاحاتها فى الدراما التليفزيونية،كما يشارك فى الحلقة عدد من نجوم المسلسل الذى تميز بوجود أجيال مختلفة من الممثلين: أحمد ماهر، محمد علاء،سيمون، أحمد ماجد، محمد على رزق،إضافة إلى المخرج أحمد حسن والكاتب باهر دويدار.



نجوم فيلم "شقو" يحتفلون بالعرض الخاص.. صور

حرص نجوم فيلم شقو على حضور العرض الخاص وعلى رأسهم النجم عمرو يوسف والنجمه يسرا وامنية خليل وديناالشربيني.

ويقام حاليا العرض الخاص لفيلم شقو في إحدى السينمات الكبرى لمدينة 6 أكتوبر، حيث ينافس العمل ضمن موسمأفلام عيد الفطر المبارك.

وحضر الفنان حسن الرداد والمخرج محمد سامى وهشام سليمان وهشام عاشور والمنتج خالد احمد السبكى وكريم احمدالسبكى ومحمد احمد ماهر.

مليحة الحلقة الأخيرة : تعرض منزل مليحة للقصف وموت جدتها

في الحلقة الأخيرة من مسلسل "مليحة" شهدت الأحداث إنجاب هشام طفلة يطلق عليها اسم ليلى، وتتزوج مليكةوتنجب طفلة تُدعى مليحة.

ومع ذلك، يتوفى زوج مليكة، وتبقى هي ومليحة على اتصال وثيق مع هشام.. وتستمر مليكة في العمل في مستشفى في غزة.

في هذا الوقت، تتعافى نوال بشكل كامل من المرض الخبيث الذي كانت تعاني منه، وينجب كل من أدهم وعلي أطفالهما بالإضافة إلى ذلك، تواصل إيناس العمل كمذيعة في التليفزيون.



