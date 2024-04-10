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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بهجة عيد الفطر.. توافد المواطنين على كورنيش بنها بالقليوبية للاحتفال|صور

كورنيش بنها في العيد
كورنيش بنها في العيد

بدأ مواطنو محافظة القليوبية التوافد على كورنيش مدينة بنها عقب الانتهاء من صلاة عيد الفطر المبارك للاحتفال بأول أيام العيد.
كما شهدت مدينة القناطر الخيرية زيارة بعض المجموعات الشبابية على متن المراكب النيلية الكبرى واللنشات الصغيرة للاستمتاع بأجواء العيد.
من جانبه قال المهندس خالد إبراهيم مدير إدارة ري القناطر الخيرية انه تم فتح جميع حدائق المدينة والمتاحف المختلفة والمتنزهات والملاهى والأماكن السياحية منذ الصباح الباكر لاستقبال الزائرين من المحافظة والمحافظات المجاورة اعتبارا من الساعة السابعة صباحا خلال فترة الأعياد.

واشار إبراهيم إلى انه اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين وذلك في ضوء توجيهات الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري برفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيلية أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادا لعيد الفطر المبارك، كما تم تعقيم الحدائق بالتنسيق مع مسئولي وزارة الصحة.

وأكد أن أعمال التطوير التي قامت وتقوم بها الوزارة بحدائق القناطر الخيرية يتم تنفيذها ذاتيا من خلال أجهزة الوزارة واعتمادا على مهندسي وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

وأضاف أن وزارة الري قد انتهت مؤخرا من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية، والتي تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة 13 فدانا.

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القليوبية بنها كورنيش مدينة بنها صلاة عيد الفطر المجموعات الشبابية

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