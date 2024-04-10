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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لم شمل الأسرة.. الصين توجه رسالة إلى تايوان عبر رئيسها السابق

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

قال الرئيس الصيني شي جين بينج لرئيس تايوان السابق ما ينج جيو، اليوم الأربعاء، إن التدخل الخارجي لا يمكن أن يوقف "لم شمل الأسرة" بين ضفتي مضيق تايوان، وإنه لا توجد قضايا لا يمكن منعها من المناقشة، وفقا لوكالة رويترز.

والتقي الرئيس الصيني بنظيره التايواني السابق في قاعة الشعب الكبرى في بكين، حيث أجري الجانبان محادثات شدد خلالها شي على أن المواطنين في تايوان هم مواطنين صينيين.

وقال شي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام التايوانية، ان التدخل الخارجي لا يمكن أن يوقف الاتجاه التاريخي للم شمل البلاد والأسرة".

ولم يخض شي في تفاصيل، ولكن في المصطلحات الصينية، فإن الإشارة إلى التدخل الخارجي في تايوان تستهدف بشكل عام إلى الدعم الذي تحصل عليه تايبيه من الدول الغربية مثل الولايات المتحدة، وخاصة مبيعات الأسلحة التي تثير غضب بكين.

وأضاف الرئيس الصيني، أن المواطنين على جانبي المضيق صينيين، لافتا إلى أنه "ليس هناك ضغينة لا يمكن حلها، ولا توجد مشكلة لا يمكن مناقشتها، ولا توجد قوة يمكن أن تفرقنا".

من جانبه، قال الرئيس التايواني السابق لنظيره الصيني، إن التوترات تسببت في عدم ارتياح العديد من التايوانيين.

وتعتبر زيارة ما ينج جيو إلى الصين هي أول زيارة من نوعها لمسؤول تايواني منذ حرب تايوان عام 1949.

وأصبح ما ينج، الذي تولى الرئاسة من عام 2008 إلى عام 2016، العام الماضي أول زعيم تايواني سابق يزور الصين، وهو الآن في رحلته الثانية إلى البلاد.

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