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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصين وأمريكا تتفقان على عقد مباحثات جديدة لتحقيق نمو اقتصادي متوازن

صدى البلد

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن أمريكا والصين اتفقتا على عقد محادثات بشأن النمو المتوازن في الاقتصادات المحلية والعالمية، مشيرة إلى أن ذلك يهدف جزئياً إلى معالجة المخاوف الأمريكية بشأن طاقة التصنيع الفائضة للصين.

وقالت يلين، بعد لقائها بنائب رئيس مجلس الدولة الصيني، إن هذه التبادلات ستسهل النقاشات حول انعدام التوازن على مستوى الاقتصاد الكلي والعالمي.

وأشارت إلى أن المحادثات ستتولى الطلب المحلي وسياسات الاستثمار وشيخوخة السكان والقضايا المالية. 

وتابعت: “الصينيون يدركون مدى اهتمامنا باستراتيجيتهم الصناعية”.

 كما تم الاتفاق على تدشين منتدى للتعاون في جهود مكافحة غسل الأموال في الأنظمة المالية بالبلدين.

وأكدت ويرة الخزانة الأمريكية أنه يتم السعى إلى خلق بيئة متكافئة للعمال والشركات الأمريكية، بالإضافة إلى تعاون أعمق على مستوى تغير المناخ والتمويل غير المشروع وأولويات أخرى.

كما شددت يلين على أن تبادل الآراء حول النمو المتوازن سيسهل المحادثات بشأن اختلالات الاقتصاد الكلي.

وعلى مستوى العلاقات الروسية الصينية، أكدت يلين أن الجانب الأمريكي كان واضحاً مع الصين بشأن أن روسيا استفادت من إمدادات السلع الصينية.

أما فيما يتعلق بأزمة العقارات في الصين، أشارت يلين إلى أن المسئولين في بكين يشعرون بثقة أكبر بشأن خطواتهم في سوق العقارات.

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