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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط ثلاثة أشخاص بالمرج يتاجرون فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

المتهمون
المتهمون

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهم 6 بندقية آلية ، 6خزينة خاصين بهم وعدد من الطلقات لذات العيار .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأسلحة النارية الأسلحة القاهرة ضبط 3 أشخاص مديرية أمن القاهرة

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