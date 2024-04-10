ضبط ثلاثة أشخاص بالمرج يتاجرون فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج وبحوزتهم 6 بندقية آلية ، 6خزينة خاصين بهم وعدد من الطلقات لذات العيار .

وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.