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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض علي عصابة سرقت شخصا بأسلوب انتحال الصفة

الشرطة
الشرطة

ضبط رجال الأمن تشكيل عصابى لقيامهم بسرقة أحد الأشخاص بالقاهرة بأسلوب إنتحال الصفة .

تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم قرر بقيام أربعة أشخاص "غير معلومين لديه" بتفتيش مسكنه منتحلين صفة رجال شرطة والإستيلاء على (مبلغ مالى، ومشغولات ذهبية ) وإصطحابه من داخل الشقة سكنه مستقلين إحدى السيارات ، وتركه بدائرة قسم شرطة مصر القديمة  ولاذوا بالفرار.

بإعادة مناقشته إعترف بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة ، وأنه حال تواجده بشقة سكنية "ملكه" بمحافظة الجيزة ، فوجئ بحضور (5) أشخاص إستولوا على كمية من الأقراص المخدرة كانت بحوزته وقاموا بإصطحابه لمحل سكنه بدائرة قسم شرطة دار السلام وسرقة مبلغ مالى ومشغولات ذهبية ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 7 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية ، أمكن ضبطهم وبحوزتهم مبلغ مالى – مشغولات ذهبية - كمية من الأقراص المخدرة  "المستولى عليهم" ، والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة .

وأقر إثنين منهم بسابقة معرفتهم بالمذكور والتعامل معه فى الإتجار بالمواد المخدرة وقيامهما بالإتفاق مع باقى المتهمين لإرتكاب الواقعة وأيد باقى المتهمين أقوالهما، وأرشد المجنى عليه عن باقى الأقراص المخدرة بمحل سكنه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

القاهرة القبض على عصابة المواد المخدرة انتحال الصفة تشكيل عصابى سرقة مبلغ شرطة دار السلام مديرية أمن القاهرة

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