عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلال أيام العيد.. طريقة استخراج فيش وتشبيه من الإنترنت

صدى البلد

يقدم موقع "صدى البلد" خدمة لقرائه عن كيفية استخراج فيش جنائى "صحيفة الحالة الجنائية" والأوراق المطلوبة عن طريق الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة الداخلية عبر بوابة الوزارة وعبر تطبيق الهواتف المحمولة الذكية.

تقدم وزارة الداخلية خدمة إصدار الأوراق الثبوتية من خلال  موقع وزارة الداخلية أو ابلكيشن الوزارة على الهواتف المحمولة، ومن ضمن تلك الخدمات التي تقدمها الوزارة خدمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه".

اشترطت وزارة الداخلية لإصدار فيش جنائى عن طريق موقع الوزارة على الانترنت، أن يكون صدر لطالب الخدمة “فيش وتشبيه” مرة قبل من قسم أو مركز الشرطة.

طريقة استخراج فيش وتشبيه من الإنترنت

أعلنت وزارة الداخلية عن تقديم الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية "صحيفة الحالة الجنائية" عبر بوابة الوزارة وعبر تطبيق الهواتف المحمولة الذكية.

وأضافت الوزارة أنه استمرارًا لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة؛ فقد قامت وزارة الداخلية بتوفير إمكانية حصول المواطنين على تلك الخدمات عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg)، أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة.

 

 

استخراج فيش جنائي إصدار صحيفة الحالة الجنائية استخراج فيش وتشبيه الحالة الجنائية الخدمات الإلكترونية الخدمات الجماهيرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غياب أبرز نجومه.. صدمة للجهاز الفني في الزمالك قبل مواجهة الأهلي

هدايا المصريين في عيد الفطر.. منحة 500 جنيه وزيادة الحد الأدنى للأجور

شوف بقوا بكام| مفاجأة في أسعار الدواجن وكرتونة البيض في العيد… تفاصيل

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مروان عطية قبل مواجهة الزمالك

اعرف الزيادة هتبقى كام| هذا موعد صرف مرتبات أبريل 2024

مقاطعة المباريات| رسالة نارية من شوبير لـ جماهير وإدارة الأهلي

«حافظ على أكل عيشك».. رسالة شديدة اللهجة من إعلامي شهير لـ نجم الأهلي

انخفاض الدولار| مكاسب بالجملة من عودة التوقيت الصيفي في مصر.. إيه الحكاية؟

ترشيحاتنا

خلال أيام العيد.. طريقة استخراج فيش وتشبيه من الإنترنت

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة تكرار مخالفة تشغيل محل بدون ترخيص

دينا الشربيني عن دورها في كامل العدد: بيقولوا يا طنط.. لا أنا اتقهرت

مجلس الأمن: لا إجماع على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة

هل يشترط تبييت النية في صيام الستة أيام من شوال؟.. الإفتاء تجيب

أسباب فشل العلاقة الزوجية.. رانيا يوسف تقدم نصيحة هامة |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ«توب» مكشوف الصدر.. جورجينا تثير ضجة على انستجرام بهذه الإطلالة|شاهد

بمكياج جذاب.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار بجمالها عبر إنستجرام |شاهد

ليلة مبهرة.. آمال ماهر تعود بحفل أسطوري في هذا الموعد

بفستان ضيق ومكشوف.. رنا سماحة تظهر بإطلالة مثيرة للجدل عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

قصي خولي: اللهجة المصرية صعبة ومحتاجة مجهود كبير

زيادة الأدنى للأجور رسميا.. هدية العيد لـ القطاع الخاص |تفاصيل

شبورة ورياح.. تحذير من طقس ثاني أيام العيد

تراجع أسعار الذهب في ثاني أيام عيد الفطر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ