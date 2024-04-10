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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقل: تسيير 822 رحلة سكة حديد أول أيام عيد الفطر

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

أصدرت وزارة النقل بيانا رسميا اليوم أكدت فيه  أن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اطمأن على انتظام حركة تشغيل قطارات السكك الحديدية على مختلف الخطوط وانتظام مواعيد قيامها، حيث تم تسيير 822 رحلة في أول أيام عيد الفطر المبارك وكذلك على تواجد مسئولو الهيئة بالمحطات المختلفة؛ للإشراف على تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب. 

وتابع “الوزير”، حركة تشغيل القطارات فى خطوط مترو الأنفاق الثلاثة حيث يشمل جدول التشغيل بالخطوط الثلاثة عددا رحلات تقدر بـ 1240 رحلة يوميا، تتضمن  472 رحلة  بالخط الأول، وعدد 492 رحلة بالخط الثاني، وعدد (276) رحلة بالخط الثالث كذلك انتظام العمل بالقطار الكهربائي LRT والذي يشمل جدول تشغيله عدد "143" رحلة يوميا. 

وأكد وزير النقل، على ضرورة استمرار المتابعة الدقيقة من قيادات ومسؤولى المترو للحركة من خلال غرفة التحكم المركزى ومن خلال تواجد قيادات ومسؤولى المرفق بخطوط المترو  والقطار الكهربائي الخفيف  مع  الحرص على مواعيد التقاطر وعلى النظام داخل المحطات.

وفيما يتعلق بالموانئ البحرية، أفاد البيان بانتظام حركة الملاحة فى موانئ دمياط والاسكندرية والبحر الأحمر وكذلك انتظام حركة الصادرات والواردات. 

كما وجه وزير النقل، رئيس وقيادات الهيئة العامة للنقل النهري، باستمرار الحملات التفتيشية؛ لمتابعة إجراءات الأمن والسلامة للمراكب النيلية؛ حرصًا على سلامة المواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، واستمرار التعاون مع شرطة المسطحات المائية، مع الالتزام بالحمولة المحددة، ومنع أي وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات السلامة والأمان بها.

واطمأن وزير النقل، على انتظام الحركة المرورية بالطرق التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى ووجه باستمرار انتشار فرق الصيانة والطوارئ فى جميع المناطق والقطاعات التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى.

وتقدم وزير النقل وكل العاملين بالوزارة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى العظيم  بحلول عيد الفطر المبارك، معاهدين الرئيس والشعب المصرى ببذل كل الجهد لاستكمال مسيرة الإنجازات التي تتحقق في كافة المجالات ومنها قطاع النقل في عهد  فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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