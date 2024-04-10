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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

معرض خيرى للملابس بتمريض عين شمس

جانب من الافتتاح
جانب من الافتتاح

افتتحت الدكتورة سحر سليمان عميد كلية التمريض بجامعة عين شمس، المعرض الخيرى للملابس بحضور الدكتورة هالة محمد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ، والدكتورة هيام رفعت وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من أعضاء هيئة التدريس، وطلاب الكلية، والإداريين والعمال.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

أكدت الدكتورة سحر سليمان  حرص قيادة الكلية على تخفيف العبء عن كاهل الإداريين والعمال والطلاب عن طريق توفير ملابس بأسعار رمزية ، وشهد المعرض الذي احتوى على تشكيلة واسعة من الملابس إقبالاً كبيرًا وأعرب زوار المعرض عن سعادتهم بتنظيم مثل هذه المعارض المدعمة والتي تلبي جميع الاحتياجات.

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