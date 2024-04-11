دوللي شاهين تطرح برومو أغنية «دوللي ست البنات»

طرحت الفنانة اللبنانية دوللي شاهين برومو أغنية «دوللي ست البنات»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعلى جميع المنصات الرقمية الموسيقية.

الأغنية من كلمات احمد الشاعر وألحان مادو فتحي، وتوزيع احمد عبد العزيز مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله. تحت إدراة المخرج مؤمن يوسف.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنية «حوش الدلع» وأغنية«حكاية بن» وأغنية «حبيبتي يا أمي» وأغنية «الملكة QUEEN»، التي طرحتهم عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

يقول مطلع الأغنية: حوش الدلع "يا حبيبي أهدي وروق بطل تبقى كده افوش، بتتفزلك ليه يا عينيا ما فيكك بقي مكشوف، دي دماغك فاضية وجيبك فاضي كلامك ده فنكوش، عاملي فيها متدلع لاء حوش".

Screenshot_2024-04-11-00-50-35-62

Screenshot_2024-04-11-00-50-31-42