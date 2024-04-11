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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصريحات هامة لـ تشافي عقب مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان| تفاصيل

صدى البلد

علق تشافي المدير الفني لبرشلونة على فوز فريقه على نظيره باريس سان جيرمان، في دوري الأبطال.

وقال تشافي عقب المباراة: “انها لحظة للفخر فوزنا على أفضل فرق العالم ولكن التأهل لم يُحسم بعد نحن في منتصف الطريق”.  

نجح برشلونة الإسباني في الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "حديقة الأمراء" بباريس، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم الحالي 2023-2024.

وسجل أهداف برشلونة كل من رافينا هدفين وأندرياس كريستينسن هدف في الدقائق 37 و62 و77، وسجل هدفي باريس سان جيرمان كل من عثمان ديمبلي وفيتينيا في الدقيقتين 48 و51.

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