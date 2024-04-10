تشكيل المواجهة النارية بين باريس سان جيرمان وبرشلونة

كشف لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان، تشكيل الفريق الأساسي الذي سيخوض مباراة برشلونة، اليوم الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

وفاجأ المدرب الإسباني الجماهير الباريسية بوضع وارن زاير إيمري على مقاعد البدلاء، وإشراك ماركينيوس في مركز الظهير الأيمن لتعويض أشرف حكيمي الذي سيغيب للإيقاف.

ويبدأ "بي إس جي" اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع

ماركينيوس، بيرالدو، لوكاس هيرنانديز، نونو

خط الهجوم

مينديس، رويز، فيتينيا، لي كانج

خط الهجوم

أسينسيو، عثمان ديمبلي ومبابي.

أما تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، فيبدأ اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع

كانسيلو، أراوخو، كوبارسي، كوندي

خط الهجوم

جوندوجان، فرينكي دي يونج، سيرجي روبيرتو،

خط الهجوم

يامال، رافينيا وليفاندوفسكي.

ويمثل تواجد فرينكي دي يونج في تشكيل البارسا مفاجأة سارة للجماهير الكتالونية، بعد تعافيه من إصابة أبعدته على مدى الأسابيع الأخيرة.

يذكر أن لقاء الإياب سيقام الأسبوع المقبل على ملعب لويس كومبانيس معقل الفريق الكتالوني.