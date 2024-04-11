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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بعد قتلها لها في الحلقة الأخيرة

وفاء عامر تشيد بـ "يمنى طولان" فى "حق عرب" : "القوية اللى شدتني من أول يوم"

صدى البلد

أشادات الفنانة وفاء عامر بآداء يمنى طولان فى مسلسل "حق عرب" خاصة وأن العمل يعد التجربة الأولى لها فى التمثيل.

ونشرت الفنانة يمنى طولان علي استورى صفحتها بانستجرام فيديو لوفاء عامر وهى تشيد بموهبتها في مسلسل "حق عرب" تقول فيه :" القوية اللي شدتني من أول يوم ".


وشهدت الحلقة الاخيرة من مسلسل "حق عرب" مفاجأة صادمة ومشوقة للجمهور بقيام يمنى طولان "منى" بقتل وفاء عامر "صباح الجياش" انتقاما من قتل صباح لوالدتها الداية "حسنية".

على جانب آخر أشاد عدد كبير من متابعي "حق عرب " على مواقع التواصل الإجتماعي بآداء الفنانه يمنى طولان بمشهد إنهيارها على قتل والدتها واتهامها ل عرب السوريكي بقتلها .. كما أثارت غضب الجمهور عندما شاركت في تلفيق تهمة آداب لصديقتها " دينا فؤاد" خطيبة عرب السويركي من أجل الانتقام منه لاعتقادها بقتله لوالدتها.


وتخوض يمنى طولان تجربة التمثيل للمرة الأولى من خلال مسلسل "حق عرب"  بطوله أحمد العوضى و اخرج اسماعيل فاروق و تاليف محمود حمدان و انتاج شركه سينرجي

ويمنى طولان خريجه كليه الاداب قسم إعلام و تنتمى لعائلة اعلاميه وقدمت طوال مشوارها الإعلامى الممتد لأكثر من 12 عاما العديد من البرامج أبرزها "اتغير مع يمني" والذي حاز على جائزه أفضل برنامج لعده اعوام متتاليه حيث قدمت الكثير من البرامج الأخرى..وفى مرحلة الطفولة قدمت العديد من برامج الاطفال وشاركت في العديد من فوازير عمو فؤاد.

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الفنانة وفاء عامر فنانة وفاء عامر فوازير عمو فؤاد وفاء عامر

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