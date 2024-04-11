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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. محاولة انتحار داخل الحرم المكي | فيديو

مقطع من الفيديو
مقطع من الفيديو

أصيب معتمر بكسور بعدما ألقى بنفسه من طابق مرتفع في الحرم المكي، حيث سقط بالقرب من القباب المحيطة بصحن الكعبة.

وأعلنت إمارة منطقة مكة والأمن العام السعودي، أن "القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام باشرت الحالة وجرى نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، واستكمال الإجراءات النظامية".

ولم تكشف الإمارة عن هوية المعتمر أو تفاصيل إضافية حول الحادثة، فيما تداول نشطاء فيديو للرجل وهو يرتدي لباس الإحرام ويرقد فوق القباب.

وأثارت الواقعة حالة من الغضب والاستنكار، حيث قال رواد مواقع التواصل الاجتماعي إن محاولة الانتحار في مكان مقدس مثل الحرم المكي أمر غير مقبول، فيما دعا بعضهم إلى محاسبة المعتمر وإنزال عقوبة قاسية عليه.

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