السعودية.. قرار مهم من سلطات المملكة يخص صلاة العيد

أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قرارا هام يخص صلاة العيد داخل المملكة حيث وجه فروع الوزارة في مناطق المملكة بمتابعة ما يصدر عن المركز الوطني للأرصاد من توقعات، والاكتفاء بإقامة صلاة العيد في الجوامع وعدم إقامتها في المصليات المكشوفة في المدن والمحافظات التي يتوقع فيها هطول الأمطار.

ووفق وسائل إعلام سعودية؛ فقد جاء توجيه الوزير بناء على التوقعات الصادرة من المركز الوطني للأرصاد باستمرار هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة في يوم عيد الفطر لهذا العام 1445هـ.

وتشهد العديد من مناطق المملكة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، منذ عدة أيام، وتشير توقعات الأرصاد إلى استمرارها حتى الخميس المقبل.