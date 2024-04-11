القبض على 4 أشخاص لتورطهم في وقائع سرقة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 4 أشخاص لتورطهم في وقائع سرقة للمتاجر بالقاهرة.



وتم ضبط عاطلين "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة بولاق، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المتاجر، وإعترفا بإرتكاب (3) وقائع سرقة ، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات.

كما تم ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة عابدين ، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب جرائم السرقة من داخل المتاجر ، وإعترف بإرتكاب (3) وقائع سرقة ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله سيئ النية "أمكن ضبطه" وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.