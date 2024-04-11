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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مبنى لحزب الله في جنوب لبنان

جنوب لبنان
جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس أن طائراته المقاتلة نفذت غارة في وقت سابق اليوم على مبنى يستخدمه حزب الله في منطقة الضهيرة بجنوب لبنان، حيث تم رصد أحد العناصر.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي أن الدبابات قصفت أيضًا منطقة بالقرب من طير حرفا “لإزالة التهديد”، بحسب ما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر في عدد من الجبهات بسبب تحسب إسرائيل لرد إيراني عنيف على تدمير سفارة طهران في دمشق في الأول من أبريل الجاري بضربة إسرائيلية.

واندلعت الاشتباكات بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وقوات حزب الله المتمركزة في جنوب لبنان، في الثامن من أكتوبر الماضي، بعد 24 ساعة من انطلاق عملية طوفان الأقصى التي شنتها فصائل المقاومة الفلسطينية ضد مستوطنات غلاف غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حزب الله جنوب لبنان منطقة الضهيرة

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