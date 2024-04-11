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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

احتفال المصريين داخل الملاهي بثاني أيام عيد الفطر.. صور

صدى البلد

يحتفل المصريون بثاني أيام العيد الفطر المبارك في جميع الأنحاء داخل الملاهي والحدائق العامة وغيرها .

 

ورصدت عدسة صدى البلد لقطات من إحتفالات المصريين داخل ملاهي شعبية بالعمرانية.

على جانب آخر استعدت الأجهزة الأمنية لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، حيث وضعت الإدارة العامة لمكافحة التحرش والعنف ضد المرأة، خطة لتأمين الفتايات خلال أيام العيد.

وتم نشر قوات مكافحة العنف ضد المرأة وعناصر الشرطة النسائية أمام جميع السينمات والمسارح والمتنزهات العامة وشوارع وسط البلد لتنظيم عملية الاحتفالات ومنع حدوث أى حالات تحرش.

بالإضافة لدعم الشرطة النسائية بعناصر مسلحة فى مناطق التجمعات لضمان السيطرة على أى أمر غير مألوف.

وكان اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية قد عقد اجتماعاً مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية امس بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، وتم التواصل مع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس)، لاستعراض محاور الخطط الأمنية خلال المرحلة الحالية وما تحققه لحماية أمن وسلامة المواطنين. 

وقدم وزير الداخلية، فى بداية الاجتماع، التهنئة لجميع أعضاء هيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، معرباً عن تقديره للجهود التى يبذلها رجال الشرطة بمختلف القطاعات الأمنية فى المهام الموكلة إليهم، الأمر الذى حقق نجاحات وإنجازات متميزة ساهمت فى إدراك المنظومة الأمنية لمُستهدفاتها رغم التحديات الناجمة عن المتغيرات التى تشهدها الساحتين الإقليمية والدولية.

وتابع الوزير عبر (الفيديو كونفرانس) مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية ، خطط تأمين المواطنين أثناء الإحتفالات بعيد الفطر المبارك وتزامنه مع عيد القيامة المجيد وإحتفالات المصريين بأعياد شم النسيم ، وذلك على كافة المستويات والأصعدة ، وأطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة ومواصلة تكثيف الجهود لمواجهة أية مظاهر للخروج على القانون بما يرسخ معطيات الأمن ودعائم الأمان ويُبرز الوجه الحضارى للبلاد.

وأكد على ضرورة مراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين وتقديم كافة أوجه المساعدة الممكنة، مشدداً على أهمية التواجد الأمنى الميدانى الفعال والمظهر الإنضباطى للقوات مع الإستعانة بعناصر الشرطة النسائية لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين.

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