احتفالات المصريين بثاني أيام عيد الفطر داخل الأزهر بارك.. صور

تتسم دائما الأعياد المصرية بخروجات الأسر إلي الحدائق العامة والمتتزهات لقضاء وقت ممتع بين الزهور والهواء النقي الطبيعي والتقاط الصور التذكارية.

ورصدت عدسة موقع صدى البلد لقطات من داخل حديقة “الأزهر بارك” بثاني أيام عيد الفطر المبارك.

عززت الإدارة العامة للمرور الطرق الزراعية والصحراوية والكباري الجديدة في كافة انحاء الجمهورية برادارات حديثة ونشرت سيارات اغاثة ودفع رباعي ضمن خطة تأمين والحفاظ على سلامة المواطنبن خلال ايام عيد الفطر المبارك التي تمتد اجازته لـ ٦ ايام.

وقال اللواء احمد هشام الخبير المروري ان الإدارة العامة للمرور وضعت خطة محكمة للخروج باحتفالات عيد الفطر المبارك الى بر الامان حيث قامت بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية لنشر الخدمات المكثفة المدعمة بالأوناش والمساعدات الفنية لملاحظة حركة سير السيارات على مدار اليوم الكامل.