إيبارشيتا الزقازيق ومنيا القمح ومراكز الشرقية والعاشر تهنئان المحافظ بعيد الفطر |صور

زار الأنبا تيموثاوس أسقف إيبارشية الزقازيق ومنيا القمح والأنبا مقار أسقف مراكز الشرقية ومدينة العاشر وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية أمس مبنى محافظة الشرقية وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر.

وزار نيافتهما والوفد المرافق مبنى المحافظة وكان في استقبالهم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية حيث قدموا التهنئة بالعيد لسيادته ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار نيافتهما والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء محمد صلاح مدير الأمن وقيادات المديرية.